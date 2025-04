Jan Englert dał mu niezwykłą szansę! Zagrał „HAMLETA”. Kim jest 22-letni Hugo Tarres?

Kim jest 22-letni Hugo Tarres?

Tak w „Dzień Dobry TVN” wspominał, jak Jan Englert oznajmił mu, że zostanie Hamletem w jego spektaklu:

„Przychodzę na inaugurację trzeciego roku, widzę Pana Jana i on „chodź tutaj”. Podchodzę i już trochę się trzęsę, nie wiem, co się dzieje. On mówi do mnie: „Mam dla Ciebie rolę nie do odrzucenia” – wspomina Tarres.