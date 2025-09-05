Natalia Siwiec ROZPALIŁA internet kolejnymi zdjęciami z Burning Man: „Miejsce gdzie dorośli mogą być dziećmi”

„Za nami już 4 Burn. Było magicznie! Kiedyś sobie obiecaliśmy, że nigdy nie przestaniemy być dziećmi i to miejsce jest właśnie o tym! To tutaj przyjeżdżają dorosłe dzieciaki i tworzą miasto. To nie jest festiwal – to doświadczenie. Dla nas kolejne wyjątkowe doświadczenie z wspaniałymi ludźmi. Odzyskaliśmy znów wiarę w to, że ludzie mogą być cudowni, bezinteresowni, serdeczni. Naładowaliśmy się i mamy się czym dzielić z innymi . I ohhh… i ile ja się natańczyłam do najlepszej muzyki to moje” – napisała przy zdjęciach.