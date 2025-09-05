Natalia Siwiec ROZPALIŁA internet kolejnymi zdjęciami z Burning Man: „Miejsce gdzie dorośli mogą być dziećmi”
„Jak ja kocham twoje stylówki” - piszą internauci.
Natalia Siwiec od lat dzieli się z fanami swoją miłością do podróży i wyjątkowych miejsc. Tym razem celebrytka zawitała na słynny Burning Man, który co roku odbywa się na pustyni Black Rock w Nevadzie. To już czwarte ”Burn” w jej życiu, i jak sama przyznaje, było wyjątkowe.
„Za nami już 4 Burn. Było magicznie! Kiedyś sobie obiecaliśmy, że nigdy nie przestaniemy być dziećmi i to miejsce jest właśnie o tym! To tutaj przyjeżdżają dorosłe dzieciaki i tworzą miasto. To nie jest festiwal – to doświadczenie. Dla nas kolejne wyjątkowe doświadczenie z wspaniałymi ludźmi. Odzyskaliśmy znów wiarę w to, że ludzie mogą być cudowni, bezinteresowni, serdeczni. Naładowaliśmy się i mamy się czym dzielić z innymi . I ohhh… i ile ja się natańczyłam do najlepszej muzyki to moje” – napisała przy zdjęciach.
Na zdjęciach opublikowanych w sieci widać Natalię Siwiec w odważnych, kusych stylizacjach.
Błyszczy w boho-outfitach, które idealnie wpisują się w klimat Burning Mana. Celebrytka, która od kilku lat mieszka w Meksyku nie kryła zachwytu wydarzeniem i jego wyjątkową atmosferą.
Jej fotorelacja zachwyciła fanów. W komentarzach pod zdjęciami nie brakowało komplementów:
- „Jaka ty jesteś piękna”
- „Świetny outfit”
- „Mega stylówka”
- „Jak ja kocham twoje stylówki”
- „Najpiękniejsza”
