Nieśmiała dziewczyna z lat 00. dziś wygląda jak gwiazda Hollywood! Tak zmieniła się Aneta Zając

„Byłam skryta i wstydliwa" – mówiła o swoich początkach. Dziś Aneta Zając zachwyca pewnością siebie i stylem.

10.10.2025
Marysia
Aneta Zając

Nieśmiała dziewczyna z lat 00. dziś wygląda jak gwiazda Hollywood! Tak zmieniła się Aneta Zając

Aneta Zając debiutowała na ekranie jeszcze w latach 2000, kiedy dopiero uczyła się pewności siebie przed kamerą. Wówczas trudno było przypuszczać, że nieśmiała blondynka z „Na dobre i na złe” już wkrótce stanie się gwiazdą, którą pokocha cała Polska.

Od tamtej pory minęły ponad dwie dekady, a Aneta nie tylko zyskała ogromne doświadczenie, ale też przeszła spektakularną metamorfozę.

Z delikatnej, dziewczęcej aktorki wyrosła na dojrzałą kobietę z klasą, która inspiruje swoim stylem i energią.

fot. AKPA

W rozmowie z Party.pl po latach przyznała:

„Byłam taką nieśmiałą i skrytą osobą w liceum, więc nie chciałam się tym dzielić, trochę może się wstydziłam tego. Nie chciałam się chwalić tak za bardzo.”

Jej przełomem okazała się rola Marysi Radosz w serialu „Pierwsza miłość”, który wystartował w 2004 roku. To właśnie wtedy Polacy poznali jej ciepły uśmiech, delikatny głos i naturalność, które sprawiły, że szybko stała się ulubienicą widzów.

Prywatnie Zając jest mamą bliźniaków – Roberta i Michała i choć rzadko mówi o życiu osobistym, często podkreśla, że macierzyństwo dało jej siłę i nową perspektywę.

Na Instagramie pokazuje codzienność – uśmiech, energię, treningi, czasem wzruszenia.

Aneta Zając, fot. Majewski/AKPA

Zobacz, jak Aneta Zając zmieniała się przez ponad dwie dekady – od nieśmiałej nastolatki z początku lat 00. do eleganckiej, stylowej gwiazdy, której metamorfoza zachwyca fanów!

Aneta Zając, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

Aneta Zając, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Aneta Zając, źródło AKPA

Nat | 12 października 2025

Pięknie wyglada

Monia | 12 października 2025

Wtedy i teraz – zawsze sliczna i urocza.

max | 12 października 2025

Piękna i mądra, wspaniała mama i aktorka, uwielbiam

Gosc | 11 października 2025

O Jezusie Nazarejski biale skarpetki do takich butow na ostatnim zdjeciu!? Serio???

Koko | 10 października 2025

Jaka promocja, ile takie coś kosztuje? Z niebytu do gwiazdy Hollywood.

