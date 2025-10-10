Nieśmiała dziewczyna z lat 00. dziś wygląda jak gwiazda Hollywood! Tak zmieniła się Aneta Zając
„Byłam skryta i wstydliwa” – mówiła o swoich początkach. Dziś Aneta Zając zachwyca pewnością siebie i stylem.
Aneta Zając debiutowała na ekranie jeszcze w latach 2000, kiedy dopiero uczyła się pewności siebie przed kamerą. Wówczas trudno było przypuszczać, że nieśmiała blondynka z „Na dobre i na złe” już wkrótce stanie się gwiazdą, którą pokocha cała Polska.
Od tamtej pory minęły ponad dwie dekady, a Aneta nie tylko zyskała ogromne doświadczenie, ale też przeszła spektakularną metamorfozę.
Z delikatnej, dziewczęcej aktorki wyrosła na dojrzałą kobietę z klasą, która inspiruje swoim stylem i energią.
W rozmowie z Party.pl po latach przyznała:
„Byłam taką nieśmiałą i skrytą osobą w liceum, więc nie chciałam się tym dzielić, trochę może się wstydziłam tego. Nie chciałam się chwalić tak za bardzo.”
Jej przełomem okazała się rola Marysi Radosz w serialu „Pierwsza miłość”, który wystartował w 2004 roku. To właśnie wtedy Polacy poznali jej ciepły uśmiech, delikatny głos i naturalność, które sprawiły, że szybko stała się ulubienicą widzów.
Prywatnie Zając jest mamą bliźniaków – Roberta i Michała i choć rzadko mówi o życiu osobistym, często podkreśla, że macierzyństwo dało jej siłę i nową perspektywę.
Na Instagramie pokazuje codzienność – uśmiech, energię, treningi, czasem wzruszenia.
Zobacz, jak Aneta Zając zmieniała się przez ponad dwie dekady – od nieśmiałej nastolatki z początku lat 00. do eleganckiej, stylowej gwiazdy, której metamorfoza zachwyca fanów!
Nat | 12 października 2025
Pięknie wyglada
Monia | 12 października 2025
Wtedy i teraz – zawsze sliczna i urocza.
max | 12 października 2025
Piękna i mądra, wspaniała mama i aktorka, uwielbiam
Gosc | 11 października 2025
O Jezusie Nazarejski biale skarpetki do takich butow na ostatnim zdjeciu!? Serio???
Koko | 10 października 2025
Jaka promocja, ile takie coś kosztuje? Z niebytu do gwiazdy Hollywood.