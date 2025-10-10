Nieśmiała dziewczyna z lat 00. dziś wygląda jak gwiazda Hollywood! Tak zmieniła się Aneta Zając

Od tamtej pory minęły ponad dwie dekady, a Aneta nie tylko zyskała ogromne doświadczenie, ale też przeszła spektakularną metamorfozę.

Z delikatnej, dziewczęcej aktorki wyrosła na dojrzałą kobietę z klasą, która inspiruje swoim stylem i energią.