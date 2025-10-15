Kim Kardashian to jedna z najpopularniejszych celebrytek i najbardziej ikonicznych postaci w show-biznesie. Gwiazda wzięła teraz udział w nowym odcinku podcastu „Call Her Daddy”, w którym otworzyła się na temat byłego męża Kanye Westa i odsłoniła szokujące kulisy ich rozstania.

Kim Kardashian pozywa swojego ex. „Ta fałszywa i poważna insynuacja nie zostawiła im wyboru”

Kim Kardashian ujawnia kulisy rozstania z Kanye Westem

Kim Kardashian to znana aktorka, modelka i bizneswomen, która należy do jednej z najbardziej rozpoznawalnych rodzin w show-biznesie. Celebrytka od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a wokół jej osoby nie brakuje kontrowersji.

Warto wspomnieć, że poprzednim mężem gwiazdy był raper Kanye West, z którym tworzyła jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Celebrytka i muzyk wzięli ślub w 2014 roku, a także doczekali się czwórki dzieci: North, Saint, Chicago i Psalma. W 2020 roku jednak gruchnęły wieści o ich rozstaniu, a w 2022 roku doszło do finalizacji rozwodu.

Teraz Kim wzięła udział w znanym podcaście „Call Her Daddy”, w którym szczerze przyznała się, dlaczego doszło do jej rozstania z Westem. Jak się okazuje, celebrytka nie wytrzymała zmieniających się nastrojów męża i jego niejednokrotnie dziwnych zachowań. W pewnym momencie Kardashian straciła poczucie stabilizacji, aż w końcu wrogie nastawienie Westa do jej rodziny doprowadziły ją do załamania nerwowego.

Kiedy moje zdrowie psychiczne zaczęło się pogarszać i czułam, że nie mogę być taką matką, jakiej potrzebują moje dzieci, zrozumiałam, że muszę coś zmienić. Musiałam ratować siebie, aby być lepszą mamą. Myślę, że gdy moje dzieci dorosną, zrozumieją to wszystko – zdradziła Kardashian.

Kim była w tak niepewnym małżeństwie, że z dnia na dzień nie wiedziała, co ją będzie czekać. Taki schemat doprowadził, że para zdecydowała się rozstać.

Nie wiedziałam, co mnie będzie czekać po przebudzeniu. To było naprawdę niepokojące uczucie. Kiedy ma się dzieci, zdecydowanie trudniej jest odejść niż zostać. To zmieniło życie każdego z nas na zawsze – ujawniła.

Kim Kardashian wyznała także, że zarówno dzieci, jak i ona mają dobre stosunki z Westem. Choć trochę trudno w to uwierzyć, bo w zagranicznych mediach jeszcze jakiś czas temu huczało o spięciach byłych małżonków, którzy rzekomo szantażowali się wzajemnie odebraniem praw rodzicielskich. W wywiadzie celebrytka przyznała, że West rzadko odwiedza swoje pociechy, a od ostatniego spotkania miało minąć kilka miesięcy.