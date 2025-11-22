Nawigacja

Oni mieszkają jak w Hollywood. Oto najdroższe domy polskich gwiazd

Autor Kamila Szamik

Ale luksus!

1/26 Dom Klaudii Halejcio
Dom Klaudii Halejcio, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Luksusowa rezydencja czołowej polskiej influencerki i aktorki Klaudii Halejcio oraz jej partnera Oskara Wojciechowskiego, to jedna z najczęściej komentowanych posiadłości w polskim show-biznesie, zachwycająca skalą i designem.

2/26 Dom Klaudii Halejcio
Dom Klaudii Halejcio, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Nieruchomość o powierzchni ponad 500 m² usytuowana jest na ogromnej, 1,2-hektarowej działce, oferując prywatność i takie udogodnienia jak dom gościnny, basen i rozległy ogród, co sprawiło, że jej początkowa wartość, szacowana na około 9 mln zł, wzrosła do blisko 12 mln zł po licznych modernizacjach.

3/26 Dom Klaudii Halejcio
Dom Klaudii Halejcio, fot. Instagram
source: fot. Instagram

W eleganckich wnętrzach królują jasne barwy, marmur i minimalistyczny styl, z unikatowym rozwiązaniem w postaci dwóch kuchni. Jednej „reprezentacyjnej” otwartej na salon do tworzenia idealnych treści w mediach społecznościowych, a drugiej, ukrytej, przeznaczonej do codziennego gotowania.

4/26 Dom Klaudii Halejcio
Dom Klaudii Halejcio, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Luksusowe wyposażenie uzupełniają m.in. przestronne tarasy, jacuzzi i domowa siłownia.

5/26 Dom Klaudii Halejcio
Dom Klaudii Halejcio, fot. Instagram
source: fot. Instagram
6/26 Dom Klaudii Halejcio
Dom Klaudii Halejcio, fot. Instagram
source: fot. Instagram
7/26 Dom Klaudii Halejcio
Dom Klaudii Halejcio, fot. Instagram
source: fot. Instagram
8/26 Dom Klaudii Halejcio
Dom Klaudii Halejcio, fot. Instagram
source: fot. Instagram
9/26 Dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego
Dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Bajkowa posiadłość, która stała się symbolem nowego rozdziału w życiu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, to uroczy dworek położony w podwarszawskim zaciszu, otoczony gęstym lasem, co nadaje mu iście filmowy charakter.

10/26 Dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego
Dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Choć pierwotnie rezydencja kosztowała parę około 4 milionów złotych, jej wartość rynkowa znacząco wzrosła po gruntownym remoncie, który przekształcił ją w miniaturowy, klasycystyczny pałacyk z jasną elewacją i reprezentacyjnym podjazdem.

11/26 Dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego
Dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Wnętrza utrzymane są w konwencji ciepłego minimalizmu, tworząc wrażenie harmonii dzięki drewnianym podłogom, neutralnym ścianom i subtelnej sztukaterii. Sercem przestronnego salonu jest stylowy piec typu koza, a kuchnia zachwyca luksusowymi akcentami – marmurowymi blatami i modnymi złotymi detalami.

12/26 Dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego
Dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Na prywatnej przestrzeni para zadbała o komfort i relaks. W domu znalazło się miejsce na prywatną siłownię, a duży balkon z wiszącymi fotelami i malowniczy ogród stanowią idealne tło na spokojne poranki z kawą.

13/26 Dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego
Dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, fot. Instagram
source: fot. Instagram
14/26 Dom Julii Wieniawy
Dom Julii Wieniawy, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Prywatna oaza Julii Wieniawy, choć mniejsza od innych celebryckich rezydencji, jest zdecydowanie najbardziej oryginalna. To ultranowoczesny dom-kostka położony w malowniczym odosobnieniu, niemal zatopiony w lesie niedaleko Serocka. Charakteryzujący się geometryczną bryłą i spektakularnymi, wielkimi przeszkleniami, projekt ten celowo zaciera granice między wnętrzem a surową, otaczającą naturą.

15/26 Dom Julii Wieniawy
Dom Julii Wieniawy, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Inwestycja ta wymagała specjalnego podejścia technicznego – piosenkarka musiała zastosować niestandardową konstrukcję ze względu na podmokły grunt. Szacuje się, że za ten unikalny projekt Julia Wieniawa zapłaciła około 4 milionów złotych, co znacznie przewyższało ceny innych domów w okolicy, oscylujących od 2 milionów złotych.

16/26 Dom Julii Wieniawy
Dom Julii Wieniawy, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Centralnym punktem strefy dziennej jest ogromna sofa ulokowana naprzeciw panoramicznego okna, uzupełniona niskim stolikiem, akcentującymi wnętrze pomarańczowymi fotelami oraz dywanem w neutralnych barwach.

17/26 Dom Julii Wieniawy
Dom Julii Wieniawy, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Cała ta relaksująca przestrzeń pełni również funkcję domowego studia muzycznego artystki.

18/26 Dom Julii Wieniawy
Dom Julii Wieniawy, fot. Instagram
source: fot. Instagram
19/26 Dom Beaty Kozidrak
Dom Beaty Kozidrak, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Mimo że Beata Kozidrak słynie z chronienia swojej prywatności, sporadycznie uchyla rąbka tajemnicy, ukazując fragmenty swojego ekskluzywnego świata w warszawskiej willi. Ta rozległa, 320-metrowa rezydencja jest absolutnym odbiciem charakteru artystki, która, jak sama przyznaje, urządziła ją „tylko w złocie”.

20/26 Dom Beaty Kozidrak
Dom Beaty Kozidrak, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Wnętrza emanują klasyczną elegancją z wyraźnym przepychem. Jasne ściany stanowią tło dla wytwornych dodatków, dużych, dekoracyjnych luster oraz miękkich, luksusowych sof.

21/26 Dom Beaty Kozidrak
Dom Beaty Kozidrak, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Wokalistka pokazała między innymi bogato urządzony salon z kominkiem, reprezentacyjną jadalnię wyposażoną w długi stół oraz swój osobisty kącik do pracy – prawdziwe sanktuarium otoczone zielenią i książkami.

22/26 Dom Beaty Kozidrak
Dom Beaty Kozidrak, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Szacuje się, że biorąc pod uwagę standard i lokalizację, rynkowa wartość tej posiadłości powinna mieścić się w przedziale od 4 do 5 milionów złotych.

23/26 Dom Maryli Rodowicz
Dom Maryli Rodowicz, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Prawdziwym klejnotem na mapie celebryckich rezydencji jest dom Maryli Rodowicz – ponadstuletnia willa w Konstancinie-Jeziornie, która stanowi definicję luksusu z historią. Posiadłość, której fasada przypomina bajkowy dwór dzięki charakterystycznym zdobieniom i wyrazistym, czerwonym akcentom, odzwierciedla w środku wyjątkowy klimat retro.

24/26 Dom Maryli Rodowicz
Dom Maryli Rodowicz, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Kluczowym punktem jest kuchnia – pałacowe zaplecze z ogromnymi kamiennymi blatami i złotym kranem, gdzie artystka spędza czas na gotowaniu i nagrywaniu treści do sieci.

25/26 Dom Maryli Rodowicz
Dom Maryli Rodowicz, fot. Instagram
source: fot. Instagram

Ponadto willa mieści monumentalne schody z idealnym do zdjęć lustrem, reprezentacyjną jadalnię oraz olbrzymią garderobę wypełnioną kolekcją butów. W momentach wytchnienia diwa relaksuje się w bujnym ogrodzie w towarzystwie swoich ukochanych kotów. Jako adres premium, rynkowa wartość takiej konstancińskiej willi jest szacowana niezwykle wysoko – od 10 do 25 milionów złotych.

26/26 Dom Maryli Rodowicz
Dom Maryli Rodowicz, fot. Instagram
source: fot. Instagram
