Paulina Lerch, uczestniczka „Top Model”, zmarła w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Choć śledczy wciąż pracują nad ustaleniem przyczyn tragedii, jej bliscy spełnili ostatnią wolę modelki i pożegnali ją w sposób, o jakim sama marzyła – barwnie, ciepło, z pojedynczymi kwiatami w dłoniach.

Tuż przed finałem „Top Model” odwiedziliśmy jej grób, aby sprawdzić, jak wygląda miejsce, które stało się symbolem jej życia i tajemniczej śmierci.