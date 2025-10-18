times-dark
Plejada gwiazd na premierze 5. sezonu „The Office PL”! Obłędna Vanessa Aleksander, Sonia Bohosiewicz, Adam Woronowicz

Kornelia Strzelecka, Agata Załęcka, Adam Bobik, Karol Dziuba...

Adam Woronowicz Sonia Bohosiewicz Vanessa Aleksander
/ 18.10.2025 /
Aurora
The office źródło AKPA

1 / 18

Premiera 5. sezonu "The Office PL"

17 października w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta premiera 5. sezonu „The Office PL”.

Vanessa Aleksander-min źródło AKPA

2 / 18

Vanessa Aleksander

Pojawili się na niej obsada, twórcy serialu, a także wyjątkowi goście, m.in. Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Agata Załęcka, Kornelia Strzelecka, Sonia Bohosiewicz, Jakub Zając, Karol Dziuba, Adam Bobik, Adam Woronowicz, Mateusz Król i Monika Kulczyk.

Sonia Bohosiewicz-min źródło AKPA

3 / 18

Sonia Bohosiewicz
Adam Woronowicz-min źródło AKPA

4 / 18

Adam Woronowicz
Kornelia Strzelecka-min źródło AKPA

5 / 18

Kornelia Strzelecka
Agata Załęcka-min źródło AKPA

6 / 18

Agata Załęcka
Adam Bobik-min źródło AKPA

7 / 18

Adam Bobik
Karol Dziuba-min źródło AKPA

8 / 18

Karol Dziuba
Maciej Bochniak-min źródło AKPA

9 / 18

Maciej Bochniak
Jan Sobolewski źródło AKPA

10 / 18

Jan Sobolewski
Monika Kulczyk-min źródło AKPA

11 / 18

Monika Kulczyk
Jakub Zając-min źródło AKPA

12 / 18

Jakub Zając
Rafał Kowalski-min źródło AKPA

13 / 18

Rafał Kowalski
Piotr Polak-min źródło AKPA

14 / 18

Piotr Polak
The Office PL - premiera 5. sezonu źródło AKPA

15 / 18

Plejada gwiazd na premierze 5. sezonu "The Office PL"
The Office PL - premiera 5. sezonu-min źródło AKPA

16 / 18

Plejada gwiazd na premierze 5. sezonu "The Office PL"
The Office PL - premiera 5. sezonu-min źródło AKPA

17 / 18

Plejada gwiazd na premierze 5. sezonu "The Office PL"
The Office PL - premiera 5. sezonu-min źródło AKPA

18 / 18

Plejada gwiazd na premierze 5. sezonu "The Office PL"
Anonim | 18 października 2025 Odpowiedz

