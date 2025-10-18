Plejada gwiazd na premierze 5. sezonu „The Office PL”! Obłędna Vanessa Aleksander, Sonia Bohosiewicz, Adam Woronowicz

Vanessa Aleksander

Pojawili się na niej obsada, twórcy serialu, a także wyjątkowi goście, m.in. Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Agata Załęcka, Kornelia Strzelecka, Sonia Bohosiewicz, Jakub Zając, Karol Dziuba, Adam Bobik, Adam Woronowicz, Mateusz Król i Monika Kulczyk.