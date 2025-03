Plejada gwiazd w „Halo Tu Polsat”! Anita Sokołowska, cała na biało Sonia Bohosiewicz, Rafał Rutkowski z żoną (FOTO)

Rafał Rutkowski i Magdalena Godlewska-Rutkowska

Rafał Rutkowski dorzucił swoje trzy grosze na temat tego, jak śmiech generuje miłość w jego domu i jak na żarty ze słowem żona reaguje jego żona Magdalena Godlewska-Rutkowska. „Żona małżeństwo, związek to jest super temat do stand-up, do żartów. Ludzie to odnajdują jako widzowie, więc to super rzecz. Mam żonę, która ma poczucie humoru, całe szczęście. Poza tym ona wychowała się, jako że jest urodzona w Szwecji na kulturze stand-upu, więc rozumie ten język, wie, że to są żarty, no to dla mnie jako dla komika jest to absolutnie układ idealny” – mówi Rafał Rutkowski.