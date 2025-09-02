times-dark
Gwiazdy brylują na premierze serialu „Minuta ciszy 2”! Stylowa Aleksandra Popławska, Katarzyna Kwiatkowska, Robert Więckiewicz

Marta Ścisłowicz, Aleksandra Konieczna, Adam Bobik, Piotr Rogucki, Karolina Bruchnicka...

Aleksandra Popławska Katarzyna Kwiatkowska Robert Więckiewicz
Aleksandra Popławska źródło AKPA

Aleksandra Popławska
Marta Ścisłowicz źródło AKPA

Marta Ścisłowicz
Katarzyna Kwiatkowska źródło AKPA

Katarzyna Kwiatkowska
Aleksandra Konieczna źródło AKPA

Aleksandra Konieczna
Robert Więckiewicz źródło AKPA

Robert Więckiewicz
Anna Iberszer, Tomasz Drabek źródło AKPA

Anna Iberszer i Tomasz Drabek
Piotr Rogucki-min źródło AKPA

Piotr Rogucki
Karolina Bruchnicka-min źródło AKPA

Karolina Bruchnicka
Kinga Jasik-min źródło AKPA

Kinga Jasik
Jacek Lusiński źródło AKPA

Jacek Lusiński
Adam Bobik źródło AKPA

Adam Bobik
