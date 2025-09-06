Plejada gwiazd w „Halo Tu Polsat”! Zakochani Edyta i Cezary Pazurowie, rozśpiewani Kajra i Sławomir
Pojawili się także Natalia Muianga, Joanna Horodyńska, Monika Zakrzewska, Piotr Mosak...
1 / 11
Sobotni poranek „halo tu polsat” prowadzili Agnieszka Hyży i Maciej Rock, a widzów obudziła Natalia Muianga, uczestniczka najnowszej edycji „TTBZ”, która wygrała wczorajszy, premierowy odcinek.
2 / 11
Agnieszka i Maciek zaprosili do studia Edytę i Cezarego Pazurów, którzy od osiemnastu lat piszą historię swojej miłości i rodzicielstwa. Okazuje się, że różnica wieku nie przeszkodziła im w stworzeniu udanego i partnerskiego związku. Ich recepta jest prosta – zaufanie, szacunek i szczera rozmowa.
3 / 11
4 / 11
Na scenie „halo tu polsat” pojawili się Kajra i Sławomir, którzy od lat tworzą udany duet w życiu prywatnym i zawodowym.
5 / 11
6 / 11
7 / 11
Natalia zachwyciła wczoraj swoim głosem w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” i wygrała pierwszy odcinek nowej edycji.
„Głosami jury wygrał Krystian Ochman, jednak uczestnicy zdecydowali się oddać głos na mnie. Tego się nie spodziewałam, ale jestem szczęśliwa!” – przyznała Natalia.
8 / 11
9 / 11
Joanna Horodyńska, znana z programu „Shopping Queen” skomentowała stylizacje gwiazd goszczących na czerwonym dywanie.
10 / 11
11 / 11