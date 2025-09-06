Plejada gwiazd w „Halo Tu Polsat”! Zakochani Edyta i Cezary Pazurowie, rozśpiewani Kajra i Sławomir

Edyta Pazura i Cezary Pazura

Agnieszka i Maciek zaprosili do studia Edytę i Cezarego Pazurów, którzy od osiemnastu lat piszą historię swojej miłości i rodzicielstwa. Okazuje się, że różnica wieku nie przeszkodziła im w stworzeniu udanego i partnerskiego związku. Ich recepta jest prosta – zaufanie, szacunek i szczera rozmowa.