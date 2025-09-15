times-dark
Plejada gwiazd na pokazie marki BYTOM! Gojdź lansuje się nową twarzą, Marcin Dorociński, Jan Frycz z żoną

Piotr Stramowski, Katarzyna Grochola, Tatiana Okupnik, Maria Sadowska z mężem...

Jan Frycz Marcin Dorociński Piotr Stramowski Tatiana Okupnik
15.09.2025
Aurora
Piotr Stramowski, fot. AKPA. źródło AKPA

1 / 17

Piotr Stramowski
Tatiana Okupnik źródło AKPA

2 / 17

Tatiana Okupnik
Marcin Dorociński-min źródło AKPA

3 / 17

Marcin Dorociński
Jan Frycz, Małgorzata Frycz-min źródło AKPA

4 / 17

Jan Frycz i Małgorzata Frycz
Katarzyna Grochola źródło AKPA

5 / 17

Katarzyna Grochola
Maria Sadowska i Adrian Łabanowski źródło AKPA

6 / 17

Maria Sadowska i Adrian Łabanowski
Renata Dancewicz źródło AKPA

7 / 17

Renata Dancewicz
Bartek Jędrzejak-min źródło AKPA

8 / 17

Bartek Jędrzejak
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

9 / 17

Małgorzata Walewska
Sebastian Stankiewicz-min źródło AKPA

10 / 17

Sebastian Stankiewicz
Anna Męczyńska-min źródło AKPA

11 / 17

Anna Męczyńska
Krzysztof Gojdź, fot. AKPA. źródło AKPA

12 / 17

Krzysztof Gojdź
Łukasz Kędzior-min źródło AKPA

13 / 17

Łukasz Kędzior
Andrzej Pągowski-min źródło AKPA

14 / 17

Andrzej Pągowski
Dorota Michałowska źródło AKPA

15 / 17

Dorota Michałowska
Katarzyna Paskuda-min źródło AKPA

16 / 17

Katarzyna Paskuda
Piotr Sałata-min źródło AKPA

17 / 17

Piotr Sałata
