Red Lips tuż przed wejściem na scenę w Sopocie ogłasza płeć dziecka!
"Nasz Bursztynowy Słowik będzie..." - powiadomiła Joanna Lazer.
Joanna Lazer, czyli Ruda z zespołu Red Lips, wkrótce powita na świecie swoje pierwsze dziecko.
Artystka długo wyczekiwała swojego pierwszego dziecka po wielu poronieniach, które wiązały się z ogromnym bólem. Teraz Red Lips tryska energią, wiedząc, że już wkrótce zostanie mamą.
Kilka dni temu świętowała baby shower. Pokazała kilka kadrów z imprezy, na której wszystkie kobiety były ubrane w białe stylizacje, a sama gwiazda przyjęcia miała obcisłą sukienkę, która podkreśliła ciążowe krągłości i długie nogi.
Pod postem napisała, że to jest moment, w którym jest ogromnie wdzięczna:
„Są chwile, które zatrzymują czas. Takie, w których serce ledwo mieści wdzięczność i wzruszenie. Ten dzień był właśnie taki – pełen miłości, śmiechu i obecności kobiet, które w różnych momentach mojego życia były moją siłą, wsparciem i światłem (…)”.
Z kolei 19 sierpnia, w dniu wejścia na scenę w Operze Leśnej ogłosiła, że spodziewa się chłopca! Gratulujemy!
Zrobiła to w wyjątkowy sposób! Na brzuszku nakleiła cekiny w napisem „it’s a BOY”.
„It’s a BOY! 💙✨
Nasz Bursztynowy Słowik będzie chłopcem! 🥹
Właśnie zaraz zaczyna się nasze zupełnie nowe i najpiękniejsze GOLDEN HOUR! 🤍✨
A jeśli chcecie zobaczyć i usłyszeć więcej, to włączcie zaraz @tvn.pl @topofthetopsopotfestival …. Będziemy na scenie o 21:08!!!”.
