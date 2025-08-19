times-dark
Kozaczek
Newsy

Red Lips tuż przed wejściem na scenę w Sopocie ogłasza płeć dziecka!

"Nasz Bursztynowy Słowik będzie..." - powiadomiła Joanna Lazer.

/ 19.08.2025 /
Karolina T.
Red Lips źródło AKPA

1 / 5

Joanna Lazer ogłosiła płeć dziecka

Joanna Lazer, czyli Ruda z zespołu Red Lips, wkrótce powita na świecie swoje pierwsze dziecko.

Artystka długo wyczekiwała swojego pierwszego dziecka po wielu poronieniach, które wiązały się z ogromnym bólem. Teraz Red Lips tryska energią, wiedząc, że już wkrótce zostanie mamą.

2 / 5

Joanna Lazer ogłosiła płeć dziecka

Kilka dni temu świętowała baby shower. Pokazała kilka kadrów z imprezy, na której wszystkie kobiety były ubrane w białe stylizacje, a sama gwiazda przyjęcia miała obcisłą sukienkę, która podkreśliła ciążowe krągłości i długie nogi.

 

Pod postem napisała, że to jest moment, w którym jest ogromnie wdzięczna: 

 

„Są chwile, które zatrzymują czas. Takie, w których serce ledwo mieści wdzięczność i wzruszenie. Ten dzień był właśnie taki – pełen miłości, śmiechu i obecności kobiet, które w różnych momentach mojego życia były moją siłą, wsparciem i światłem (…)”.

Screenshot

3 / 5

Joanna Lazer ogłosiła płeć dziecka

Z kolei 19 sierpnia, w dniu wejścia na scenę w Operze Leśnej ogłosiła, że spodziewa się chłopca! Gratulujemy!

 

Zrobiła to w wyjątkowy sposób! Na brzuszku nakleiła cekiny w napisem „it’s a BOY”. 

 

„It’s a BOY! 💙✨

Nasz Bursztynowy Słowik będzie chłopcem! 🥹
Właśnie zaraz zaczyna się nasze zupełnie nowe i najpiękniejsze GOLDEN HOUR! 🤍✨

A jeśli chcecie zobaczyć i usłyszeć więcej, to włączcie zaraz @tvn.pl @topofthetopsopotfestival …. Będziemy na scenie o 21:08!!!”.  

Screenshot

4 / 5

Joanna Lazer ogłosiła płeć dziecka
Screenshot

5 / 5

Joanna Lazer ogłosiła płeć dziecka
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Monika Olejnik bezlitośnie o braku Nawrockiego z Waszyngtonie!
Newsy
Karol Nawrocki Monika Olejnik
Monika Olejnik bezlitośnie o braku Nawrockiego z Waszyngtonie!
"Panie Prezydencie czas się ogarnąć!" - zaapelowała do prezydenta.
Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana
Aktualności Newsy Programy TV
Rolnik Szuka żony
Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana
Zaskoczyła fanów nową sylwetką i fryzurą.
13 kobiet Stefano Terrazzino. Wszystkie chciały z nim tańczyć!
Aktualności Newsy Programy TV
Stefano Terrazzino Taniec Z Gwiazdami
13 kobiet Stefano Terrazzino. Wszystkie chciały z nim tańczyć!
Przystojny Włoch od lat podbija parkiet i serca widzów. Na scenie towarzyszyły mu same piękności – pamiętacie je wszystkie?
Internauci zażenowani filmem ze ślubu Wersow i Friza: „Wam już peron kompletnie odjechał”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Friz Wersow
Internauci zażenowani filmem ze ślubu Wersow i Friza: „Wam już peron kompletnie odjechał”
Te komentarze mówią wszystko...
Gosia Andrzejewicz wraca do TV! Ale największe emocje budzi jej towarzysz…
Aktualności Newsy
Gosia Andrzejewicz
Gosia Andrzejewicz wraca do TV! Ale największe emocje budzi jej towarzysz…
Piosenkarka od września zostanie prowadzącą nowego formatu.
78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…
Czerwony dywan Newsy Polscy celebryci
Helena Vondrackova
78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…
Fani nie mogą uwierzyć, że czeska legenda muzyki wciąż zachwyca.
Widzowie narzekają na Top of the Top Sopot Festival 2025: „Od dziesięcioleci ta sama klika”
Newsy
Agnieszka Chylińska Katarzyna Stankiewicz
Widzowie narzekają na Top of the Top Sopot Festival 2025: „Od dziesięcioleci ta sama klika”
Komu najgorzej, a komu najlepiej poszło na scenie? Te dwie artystki porwały publiczność, reszta marnie.
Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival. Zaliczyła modową wpadkę. Czy to PODPASKA?!
Newsy Styl gwiazd
Margaret
Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival. Zaliczyła modową wpadkę. Czy to PODPASKA?!
Zaskoczyła strojem gimnastyczki.
Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość
Odsłonił kulisy swojego dzieciństwa pełnego bólu, nieobecności i niezwykłej więzi z matką.
To pierwsze słowa Agnieszki Woźniak-Starak po śmierci męża: „Zapłacił za to najwyższą cenę…”
Aktualności Newsy
Agnieszka Woźniak-starak Piotr Woźniak-starak
To pierwsze słowa Agnieszki Woźniak-Starak po śmierci męża: „Zapłacił za to najwyższą cenę…”
18 sierpnia 2019 r. życie Agnieszki Woźniak-Starak zmieniło się na zawsze.
Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
Gwiazdy Newsy Polscy celebryci
Agnieszka Woźniak-starak Piotr Woźniak-starak
Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
Mija sześć lat od tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Do dziś w pamięci wielu pozostaje pytanie: kim była kobieta, która tej nocy płynęła z nim motorówką?
Wersow i Friz wzięli ślub! Film z wesela będzie na dużym ekranie
Newsy
Friz Wersow
Wersow i Friz wzięli ślub! Film z wesela będzie na dużym ekranie
Po 2 miesiącach nieobecności w sieci potwierdzili plotki.
To nie były tylko plotki o Dodzie. Teraz sama wspomniała o partnerze
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Doda
To nie były tylko plotki o Dodzie. Teraz sama wspomniała o partnerze
Postawiła mu twarde warunki...
Wuj prezydenta Nawrockiego przerywa milczenie. Zdradził, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki
Wuj prezydenta Nawrockiego przerywa milczenie. Zdradził, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami
Bliski krewny Karola Nawrockiego odsłonił kulisy rodzinnych spotkań.
Małgorzata Rozenek-Majdan się przeprowadza! Tak prezentuje się jej dom marzeń (FOTO)
Gwiazdy Newsy Polscy celebryci
Małgorzata Rozenek-majdan
Małgorzata Rozenek-Majdan się przeprowadza! Tak prezentuje się jej dom marzeń (FOTO)
Wnętrza jak z luksusowego katalogu.
Doda na hucznych urodzinach biznesmena. Wyglądała jak panna młoda
Newsy
Doda
Doda na hucznych urodzinach biznesmena. Wyglądała jak panna młoda
Na imprezę zjechała się elita Warszawy: Pisarek, Koterski, Borek...
 