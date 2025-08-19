Red Lips tuż przed wejściem na scenę w Sopocie ogłasza płeć dziecka!

Joanna Lazer ogłosiła płeć dziecka

Kilka dni temu świętowała baby shower. Pokazała kilka kadrów z imprezy, na której wszystkie kobiety były ubrane w białe stylizacje, a sama gwiazda przyjęcia miała obcisłą sukienkę, która podkreśliła ciążowe krągłości i długie nogi.

Pod postem napisała, że to jest moment, w którym jest ogromnie wdzięczna:

„Są chwile, które zatrzymują czas. Takie, w których serce ledwo mieści wdzięczność i wzruszenie. Ten dzień był właśnie taki – pełen miłości, śmiechu i obecności kobiet, które w różnych momentach mojego życia były moją siłą, wsparciem i światłem (…)”.