Reese Witherspoon zatrzymała CAŁĄ garderobę Elle Woods z „Legalnej Blondynki 2”! „Dostałam 77 par szpilek Jimmy Choo”

Tej kolekcji ubrań zazdrości jej nawet Jennifer Aniston.

Reese Witherspoon
/ 29.08.2025 /
Aurora
Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods

Reese Witherspoon, znana amerykańska aktorka, laureatka Oscara za rolę June Carter w „Spacerze po linie” ujawniła, że z planu filmu „Legalna Blondynka 2″ wyniosła coś więcej niż tylko wspomnienia.

Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods

Podczas wizyty w programie „The Graham Norton Show” aktorka przyznała, że w jej posiadaniu znajduje się cała garderoba Elle Woods.

Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods

Wśród wszystkich ubrań i dodatków kultowych stylizacji z filmu znalazła się imponująca kolekcja 77 butów Jimmy Choo. Najprostsze modele klasycznych czółenek czy sandałków tego projektanta zaczynają się od ok. 2 000 – 2 500 złotych. Limitowane edycje, zdobione kryształkami Swarovskiego czy z nietypowych materiałów mogą kosztować od 5 000 zł aż do kilkunastu tysięcy złotych za parę.

Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods

„Mam wszystkie kostiumy z filmu” – zdradziła Witherspoon, dodając, że miała to zapisane w kontrakcie jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do drugiego sezonu „Legalnej Blondynki”.

 

Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods

Zapytana w tej samej rozmowie przez Jennifer Aniston, czy wszystkie z nich kiedykolwiek założyła, odpowiedziała z uśmiechem: „W filmie tak, ale poza planem nigdy”.

Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods

Aktorka zrobiła wyjątek dopiero przy okazji 15. rocznicy premiery produkcji. Wtedy wyjęła buty i kostiumy z magazynu i przymierzyła je wszystkie. Co więcej, podzieliła się nimi z córką Avą Phillippe.

„Niektóre pasowały, inne nie, ale i tak było to świetne przeżycie. Pokazałam córce całą kolekcję” – wspominała aktorka.

Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods
Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods

„Legalna Blondynka 2” to istna inspiracja modowa, dlatego tym bardziej dziwi fakt, że cała szafa od początku miała trafić do prywatnej kolekcji aktorki.

Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods

Przypomnijmy, że w garderobie znalazło się nie tylko wiele par luksusowych szpilek, ale i kreacje wieczorowe, suknia ślubna, eleganckie stylizacje garniturowe, a także piżamy, dodatki i wiele torebek.

Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods
Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods
Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods
Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods
Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods
Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods
Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods
