Reese Witherspoon zatrzymała CAŁĄ garderobę Elle Woods z „Legalnej Blondynki 2”! „Dostałam 77 par szpilek Jimmy Choo”

Reese Witherspoon zatrzymała całą garderobę Elle Woods

Aktorka zrobiła wyjątek dopiero przy okazji 15. rocznicy premiery produkcji. Wtedy wyjęła buty i kostiumy z magazynu i przymierzyła je wszystkie. Co więcej, podzieliła się nimi z córką Avą Phillippe.

„Niektóre pasowały, inne nie, ale i tak było to świetne przeżycie. Pokazałam córce całą kolekcję” – wspominała aktorka.