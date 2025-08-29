Reese Witherspoon zatrzymała CAŁĄ garderobę Elle Woods z „Legalnej Blondynki 2”! „Dostałam 77 par szpilek Jimmy Choo”
Tej kolekcji ubrań zazdrości jej nawet Jennifer Aniston.
Reese Witherspoon, znana amerykańska aktorka, laureatka Oscara za rolę June Carter w „Spacerze po linie” ujawniła, że z planu filmu „Legalna Blondynka 2″ wyniosła coś więcej niż tylko wspomnienia.
Podczas wizyty w programie „The Graham Norton Show” aktorka przyznała, że w jej posiadaniu znajduje się cała garderoba Elle Woods.
Wśród wszystkich ubrań i dodatków kultowych stylizacji z filmu znalazła się imponująca kolekcja 77 butów Jimmy Choo. Najprostsze modele klasycznych czółenek czy sandałków tego projektanta zaczynają się od ok. 2 000 – 2 500 złotych. Limitowane edycje, zdobione kryształkami Swarovskiego czy z nietypowych materiałów mogą kosztować od 5 000 zł aż do kilkunastu tysięcy złotych za parę.
„Mam wszystkie kostiumy z filmu” – zdradziła Witherspoon, dodając, że miała to zapisane w kontrakcie jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do drugiego sezonu „Legalnej Blondynki”.
Zapytana w tej samej rozmowie przez Jennifer Aniston, czy wszystkie z nich kiedykolwiek założyła, odpowiedziała z uśmiechem: „W filmie tak, ale poza planem nigdy”.
Aktorka zrobiła wyjątek dopiero przy okazji 15. rocznicy premiery produkcji. Wtedy wyjęła buty i kostiumy z magazynu i przymierzyła je wszystkie. Co więcej, podzieliła się nimi z córką Avą Phillippe.
„Niektóre pasowały, inne nie, ale i tak było to świetne przeżycie. Pokazałam córce całą kolekcję” – wspominała aktorka.
„Legalna Blondynka 2” to istna inspiracja modowa, dlatego tym bardziej dziwi fakt, że cała szafa od początku miała trafić do prywatnej kolekcji aktorki.
Przypomnijmy, że w garderobie znalazło się nie tylko wiele par luksusowych szpilek, ale i kreacje wieczorowe, suknia ślubna, eleganckie stylizacje garniturowe, a także piżamy, dodatki i wiele torebek.
