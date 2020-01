Beyonce (38 l.) to prawdziwa diva. Wokalistka w show-biznesie istnieje już jakiś czas i to ona lansuje najnowsze trendy. Każdy jej album jest wyczekiwany przez fanów z niecierpliwością, a bilety na koncerty sprzedają się jak świeże bułeczki. Bey może pozwolić sobie na odrobinę ekstrawagancji – i tak też zrobiła, przynosząc własny alkohol na rozdanie Złotych Globów.

WOW! Beyonce na Złotych Globach wyglądała BOSKO!

Beyonce została nominowana do czwartego Złotego Globu, jednak nie zgarnęła nagrody za piosenkę do najnowszego Króla Lwa. Bey i Jay- Z przyszli efektownie spóźnieni na 77. rozdanie Złotych Globów. Diva i jej mąż darowali sobie czerwony dywan i udali się bezpośrednio na ceremonię.

Najwyraźniej Jennifer Aniston i Reese Witherspoon miały krótką pogawędkę z samą Beyonce, podczas ceremonii rozdania Złotych Globów. Dostały kieliszek szampana, który przynieśli Bey i Jay-Z … a właściwie ich ochroniarz. Mężczyzna został sfotografowany, gdy trzymał dwie butelki szampana Armand de Brignac. Jest to naprawdę luksusowy trunek, godny królowej Bey.

Witherspoon odważył się poprosić Beyoncé o kieliszek, gdy zabrakło wody na ich stoliku.

. @Beyonce and Jay-Z just walked in. They're waiting until Kate McKinnon finishes speaking to take their seats. Is their bodyguard carrying bottles of alc for them? pic.twitter.com/eeB7NPHW4g

— Amy Kaufman (@AmyKinLA) January 6, 2020