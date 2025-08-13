times-dark
Rihanna niedługo rodzi! Domyka resztę spraw przed narodzinami trzeciego dziecka

Oczywiście nie zabrakło szalonej stylizacji!

Rihanna
/ 13.08.2025 /
Karolina T.
*EXCLUSIVE* Rihanna shows off her baby bump while running errands in Beverly Hills with due date approaching

Rihanna w zaawansowanej ciąży

Rihanna została sfotografowana w Beverly Hills w Kalifornii.

Oczywiście nie zabrakło szalonej stylizacji! Miała na sobie jasnoróżową, rozpinaną bluzę z kapturem, która zatrzymywała się nad brzuchem. Dobrała do niej bluzę z szerokimi jeansami.

Dodała do tego duże okulary przeciwsłoneczne i perłowe naszyjniki na kilku łańcuszkach, w tym wisiorek Renato Cipullo Splendente z literą „R” .

*EXCLUSIVE* Rihanna shows off her baby bump while running errands in Beverly Hills with due date approaching

Rihanna w zaawansowanej ciąży

Ostatnio Rihanna została przyłapana na zakupach, jak kompletuje wyprawkę. Teraz zamyka ostatnie sprawy przed narodzinami trzeciego dziecka.

Rihanna jest już mamą synów Riota (1,5 msc.) i RZA (3 lata), których wychowuje z partnerem A$AP Rockym.

*EXCLUSIVE* Rihanna shows off her baby bump while running errands in Beverly Hills with due date approaching

Rihanna w zaawansowanej ciąży
*EXCLUSIVE* Rihanna shows off her baby bump while running errands in Beverly Hills with due date approaching

Rihanna w zaawansowanej ciąży
