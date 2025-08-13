Rihanna niedługo rodzi! Domyka resztę spraw przed narodzinami trzeciego dziecka
Oczywiście nie zabrakło szalonej stylizacji!
Rihanna została sfotografowana w Beverly Hills w Kalifornii.
Oczywiście nie zabrakło szalonej stylizacji! Miała na sobie jasnoróżową, rozpinaną bluzę z kapturem, która zatrzymywała się nad brzuchem. Dobrała do niej bluzę z szerokimi jeansami.
Dodała do tego duże okulary przeciwsłoneczne i perłowe naszyjniki na kilku łańcuszkach, w tym wisiorek Renato Cipullo Splendente z literą „R” .
Ostatnio Rihanna została przyłapana na zakupach, jak kompletuje wyprawkę. Teraz zamyka ostatnie sprawy przed narodzinami trzeciego dziecka.
Rihanna jest już mamą synów Riota (1,5 msc.) i RZA (3 lata), których wychowuje z partnerem A$AP Rockym.
Anonim | 13 sierpnia 2025
te rozstepy sa piekne, jak galaktyczny tatuaz
Danka | 13 sierpnia 2025
Każda kobieta tyje w ciąży
ban uj | 13 sierpnia 2025
