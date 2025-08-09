Rihanna w najnowszej ciążowej stylizacji. Te buty na długie lata zniknęły, a teraz powracają w wielkim stylu
Gwiazda wybrała się na zakupy do Beverly Hills, żeby uzupełnić dziecięcą szafę.
1 / 5
Rihanna wciąż udowadnia, że będąc w ciąży można wyglądać modnie i stylowo.
Piosenkarka spodziewa się trzeciego dziecka z A $AP Rocky. Ciążę ogłosiła podczas majowej Met Gali.
2 / 5
Piosenkarka wybrała się na zakupy do Beverly Hills, żeby przygotować szafę na narodziny kolejnego członka rodziny.
Riri wyglądała, jak prawdziwa szefowa. Miała na sobie biały top, spod którego wystawał zaokrąglony brzuszek. Do tego prążkową marynarkę i szerokie spodnie od Alexandra Wanga.
3 / 5
Natomiast największe show stylizacji zrobiły buty.
Artystka zamieniła szpilki na trampki Puma Speedcat OG, które ostatnio robią prawdziwą furorę.
Chociaż jeszcze niewielu się do nich przekonało, to miłośnicy mody natychmiast je zakupili.
4 / 5
5 / 5