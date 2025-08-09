times-dark
Kozaczek
Rihanna w najnowszej ciążowej stylizacji. Te buty na długie lata zniknęły, a teraz powracają w wielkim stylu

Gwiazda wybrała się na zakupy do Beverly Hills, żeby uzupełnić dziecięcą szafę.

Rihanna
/ 09.08.2025 /
Karolina T.
Rihanna rocks a baby bump while browsing baby clothes at English Rabbit in Beverly Hills źródło Fot. @HeadToToeCelebs / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Rihanna na zakupach w Beverly Hills

Rihanna wciąż udowadnia, że będąc w ciąży można wyglądać modnie i stylowo.

Piosenkarka spodziewa się trzeciego dziecka z A $AP Rocky. Ciążę ogłosiła podczas majowej Met Gali.

Rihanna shows off her baby bump while shopping for baby clothes at English Rabbit in Beverly Hills źródło Fot. @HeadToToeCelebs / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Rihanna na zakupach w Beverly Hills

Piosenkarka wybrała się na zakupy do Beverly Hills, żeby przygotować szafę na narodziny kolejnego członka rodziny.

 

Riri wyglądała, jak prawdziwa szefowa. Miała na sobie biały top, spod którego wystawał zaokrąglony brzuszek. Do tego prążkową marynarkę i szerokie spodnie od Alexandra Wanga.

Rihanna shows off her baby bump while shopping for baby clothes at English Rabbit in Beverly Hills źródło Fot. @HeadToToeCelebs / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Rihanna na zakupach w Beverly Hills

Natomiast największe show stylizacji zrobiły buty.

Artystka zamieniła szpilki na trampki Puma  Speedcat OG, które ostatnio robią prawdziwą furorę.

Chociaż jeszcze niewielu się do nich przekonało, to miłośnicy mody natychmiast je zakupili.

Rihanna shows off her baby bump while shopping for baby clothes at English Rabbit in Beverly Hills źródło Fot. @HeadToToeCelebs / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Rihanna na zakupach w Beverly Hills
Rihanna rocks a baby bump while browsing baby clothes at English Rabbit in Beverly Hills źródło Fot. @HeadToToeCelebs / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Rihanna na zakupach w Beverly Hills
