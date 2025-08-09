Rihanna w najnowszej ciążowej stylizacji. Te buty na długie lata zniknęły, a teraz powracają w wielkim stylu

Rihanna na zakupach w Beverly Hills

Piosenkarka wybrała się na zakupy do Beverly Hills, żeby przygotować szafę na narodziny kolejnego członka rodziny.

Riri wyglądała, jak prawdziwa szefowa. Miała na sobie biały top, spod którego wystawał zaokrąglony brzuszek. Do tego prążkową marynarkę i szerokie spodnie od Alexandra Wanga.