Rodzice Mai Ostaszewskiej należą do elity PRL-u, a jej szwagier to ceniony i znany psychoterapeuta

Kim jest rodzeństwo Mai Ostaszewskiej?

Aktorka ma trójkę rodzeństwa: dwie siostry: Tatianę i Matyldę oraz brata Jakuba.

Tatiana Ostaszewska-Mosak jest związana z psychologią/psychoterapią. Jej mąż, Piotr Mosak, jest psychoterapeutą, znanym m.in. z występów w mediach jako ekspert.

Matylda jest plastykiem. Z kolei Jakub, brat Mai podobno też działa artystycznie, ale bardzo mało o nim wiadomo.

W 2015 roku tygodnik „Gwiazdy” napisał, że aktorka pokłóciła się z siostrą plastyczką, która podobno chętnie od niej pożyczała pieniądze. W pewnym momencie Ostaszewska miała już tego dość:

„Maja zdenerwowała się. Matylda jest dorosła, lecz zupełnie niezaradna. Powiedziała jej, że nie zamierza dłużej jej utrzymywać i odwróciła się od niej” – mówi tygodnikowi „Gwiazdy” znajoma Mai Ostaszewskiej.