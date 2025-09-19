times-dark
Kozaczek
Zagraniczni celebryci

Romeo Beckham zadebiutował na London Fashion Week. W pierwszym rzędzie jego EX

Najlepiej ubraną gwiazdą wydarzenia była Emily Ratajkowski.

Emily Ratajkowki Romeo Beckham
/ 19.09.2025 /
Karolina T.
H&M&180 - London Fashion Week

1 / 10

Romeo Beckham

Romeo Beckham pojawił się na wybiegu nowej kolekcji H&M w ramach London Fashion Week. Według opinii krytyków wygląda na to, że będzie stałym bywalcem wybiegów, bo poszło mu świetnie!

 

Wyjątkowa uroda, pewność siebie, idealna sylwetka powodują, że błyszczy na wybiegu.

H&M&180 - London Fashion Week

2 / 10

Romeo Beckham

Romeo prezentował się stylowo w obszernej, czarnej skórzanej kurtce z kołnierzem ze sztucznego futra i spodniami typu cargo. Uzupełnił modny strój kolczykami z diamentami.

W pierwszym rzędzie znaleźli się Central Cee, Little Simz, ASAP Nast, Emily Ratajkowski, Gabbriette, Adwoa Aboah oraz Lennon i Anaïs Gallagher.

H&M&180: The London Issue - Front Row - LFW September 2025

3 / 10

Mia Regan

Syn Davida i Victorii Beckham , 23-latek spotkał się także z byłą dziewczyną 22-letnią Mią Regan, która także siedziała w pierwszym rzędzie i podziwiała nową kolekcję H&M.

 

H&M&180: The London Issue - Front Row - LFW September 2025

4 / 10

Mia Regan

Para rozstała się w lutym 2024 roku po 5 latach związku.

„Victoria była wielką fanką Mii i miała nadzieję, że para może w końcu się pobrać. Wiadomo, że chce stworzyć wielką rodzinę gwiazd w stylu Kardashianów. Wydaje się to mało prawdopodobne – przynajmniej na razie. Nie może kontrolować tego, co dzieje się z jej dziećmi – choć bardzo by tego chciała” – pisało wówczas źródło portalu „The Sun”.

H&M&180: The London Issue - Front Row - LFW September 2025

5 / 10

Emily Ratajkowski

Na wydarzeniu pojawiła się także modelka Emily Ratajkowski. Zaprezentowała się w obszernym damskim garniturze. Trzeba przyznać, że dziwnie się patrzy na „ubraną” Emily Ratajkowski. Do tej pory modelka chętnie odsłania swoje zgrabne ciało.

H&M&180: The London Issue - Front Row - LFW September 2025

6 / 10

Emily Ratajkowski
H&M&180: The London Issue - Front Row - LFW September 2025

7 / 10

Little Simz
H&M&180: The London Issue - Front Row - LFW September 2025

8 / 10

Little Simz
H&M&180: The London Issue - Front Row - LFW September 2025

9 / 10

ASAP Nast
H&M&180: The London Issue - Front Row - LFW September 2025

10 / 10

ASAP Nast
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Intymna Kim Kardashian na okładce „Vogue France”! Wybrała diamenty warte MILIONY zamiast ubrań
Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Kim Kardashian
Intymna Kim Kardashian na okładce „Vogue France”! Wybrała diamenty warte MILIONY zamiast ubrań
To pierwsza okładka Kim w Vouge France.
Monica Bellucci i Tim Burton rozstali się! A jeszcze niedawno plotkowano o zaręczynach
Newsy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Monica Bellucci Tim Burton
Monica Bellucci i Tim Burton rozstali się! A jeszcze niedawno plotkowano o zaręczynach
Jakiś czas temu błyszczeli na czerwonym dywanie, a teraz wydali szokujące oświadczenie.
Kylie i Kendall Jenner wybrały się na ploteczki z Hailey Bieber. W pewnym momencie zauważyły TO… (PAPARAZZI)
Zagraniczni celebryci
Hailey Bieber Kendall Jenner
Kylie i Kendall Jenner wybrały się na ploteczki z Hailey Bieber. W pewnym momencie zauważyły TO… (PAPARAZZI)
od lat pozostają w bliskiej przyjaźni. To rzadkość w show-biznesie!
Bella Hadid znów w szpitalu. Jej mama opublikowała wstrząsające kadry
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Bella Hadid Choroby Gwiazd
Bella Hadid znów w szpitalu. Jej mama opublikowała wstrząsające kadry
„Ta choroba rzuciła nas na kolana” - wyznała Yolanda Hadid.
Bradley Cooper z młodszą o 20 lat Gigi Hadid na randce w Nowym Yorku! (PAPARAZZI)
Gwiazdy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Bradley Cooper Gigi Hadid
Bradley Cooper z młodszą o 20 lat Gigi Hadid na randce w Nowym Yorku! (PAPARAZZI)
Para pojawiła się razem na ekskluzywnym przyjęciu, gdzie świętowali wielki sukces supermodelki.
Sofia Vergara w dramatycznym stanie trafiła na ostry dyżur. Pokazała zdjęcia!
Aktualności Zagraniczni celebryci
Choroby Gwiazd Instagram
Sofia Vergara w dramatycznym stanie trafiła na ostry dyżur. Pokazała zdjęcia!
Nie uwierzycie, co jej się stało w oko!
Zakochani Selena Gomez i Benny Blanco czarują na gali Emmy! Para lada dzień powie sobie sakramentalne „tak”
Ale plota! Czerwony dywan Zagraniczni celebryci
Benny Blanco Czerwony Dywan
Zakochani Selena Gomez i Benny Blanco czarują na gali Emmy! Para lada dzień powie sobie sakramentalne „tak”
Czyż nie wyglądają pięknie?
Justin Bieber w samych bokserkach na ulicy! Fani przecierają oczy (FOTO)
Newsy Wpadki gwiazd Zagraniczni celebryci
Justin Bieber
Justin Bieber w samych bokserkach na ulicy! Fani przecierają oczy (FOTO)
Nowe nagranie wywołało burzę w sieci.
Zoë Kravitz zrobiła wielki krok – Harry Styles poznał tatę!
Ale plota! Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Harry Styles Lenny Kravitz
Zoë Kravitz zrobiła wielki krok – Harry Styles poznał tatę!
Co na to teść Lenny Kravitz?!
Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives”! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives”! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)
Kyle Richards i Mauricio Umansky razem na ślubie córki mimo rozstania.
Huczy o nieślubnym dziecku Meghan Markle! Księżna przerwała milczenie
Ale plota! Newsy Skandale Zagraniczni celebryci
Meghan Markle
Huczy o nieślubnym dziecku Meghan Markle! Księżna przerwała milczenie
Plotki o „ukrytej córce” krążyły w sieci od miesięcy.
Giorgi Armani nie żyje! Legendarny projektant miał 91 lat
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci
Giorgio Armani śmierć
Giorgi Armani nie żyje! Legendarny projektant miał 91 lat
Świat mody pogrążył się w żałobie.
Rihanna na zakupach szkolnych z A$AP Rockym i synami. Trzecie dziecko w drodze! (PAPARAZZI)
Dzieci gwiazd Gwiazdy Newsy Zagraniczni celebryci
Rihanna na zakupach szkolnych z A$AP Rockym i synami. Trzecie dziecko w drodze! (PAPARAZZI)
Gwiazda nie ukrywała ciążowego brzuszka, a my zachwycamy się jej stylizacją!
Brooklyn Beckham znów odciął się od rodziny. Tak zareagował na 23. urodziny Romeo
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Brooklyn Beckham David Beckham
Brooklyn Beckham znów odciął się od rodziny. Tak zareagował na 23. urodziny Romeo
Zignorował urodziny Romeo i opublikował zagadkowy wpis z Los Angeles.
Vanessa Hudgens przyłapana na randce z mężem! Jej duży CIĄŻOWY brzuszek robi furorę w Los Angeles
Dzieci gwiazd Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Vanessa Hudgens
Vanessa Hudgens przyłapana na randce z mężem! Jej duży CIĄŻOWY brzuszek robi furorę w Los Angeles
Wygląda olśniewająco w zaawansowanej ciąży.
Taylor Swift podjęła decyzję. Po zaręczynach priorytetem jest… dziecko
Ale plota! Gwiazdy Zagraniczni celebryci
Taylor Swift
Taylor Swift podjęła decyzję. Po zaręczynach priorytetem jest… dziecko
Artystka coraz głośniej mówi o rodzinie i podobno już wie, co jest dla niej najważniejsze.
 