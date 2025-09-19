Romeo Beckham zadebiutował na London Fashion Week. W pierwszym rzędzie jego EX
Najlepiej ubraną gwiazdą wydarzenia była Emily Ratajkowski.
1 / 10
Romeo Beckham pojawił się na wybiegu nowej kolekcji H&M w ramach London Fashion Week. Według opinii krytyków wygląda na to, że będzie stałym bywalcem wybiegów, bo poszło mu świetnie!
Wyjątkowa uroda, pewność siebie, idealna sylwetka powodują, że błyszczy na wybiegu.
2 / 10
Romeo prezentował się stylowo w obszernej, czarnej skórzanej kurtce z kołnierzem ze sztucznego futra i spodniami typu cargo. Uzupełnił modny strój kolczykami z diamentami.
W pierwszym rzędzie znaleźli się Central Cee, Little Simz, ASAP Nast, Emily Ratajkowski, Gabbriette, Adwoa Aboah oraz Lennon i Anaïs Gallagher.
3 / 10
Syn Davida i Victorii Beckham , 23-latek spotkał się także z byłą dziewczyną 22-letnią Mią Regan, która także siedziała w pierwszym rzędzie i podziwiała nową kolekcję H&M.
4 / 10
Para rozstała się w lutym 2024 roku po 5 latach związku.
„Victoria była wielką fanką Mii i miała nadzieję, że para może w końcu się pobrać. Wiadomo, że chce stworzyć wielką rodzinę gwiazd w stylu Kardashianów. Wydaje się to mało prawdopodobne – przynajmniej na razie. Nie może kontrolować tego, co dzieje się z jej dziećmi – choć bardzo by tego chciała” – pisało wówczas źródło portalu „The Sun”.
5 / 10
Na wydarzeniu pojawiła się także modelka Emily Ratajkowski. Zaprezentowała się w obszernym damskim garniturze. Trzeba przyznać, że dziwnie się patrzy na „ubraną” Emily Ratajkowski. Do tej pory modelka chętnie odsłania swoje zgrabne ciało.
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10