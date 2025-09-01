23. urodziny Romeo Beckhama stały się rodzinnym wydarzeniem, które poruszyło fanów na całym świecie. Victoria i David nie szczędzili synowi wzruszających słów, a młodszy brat Cruz również dołączył do fali gratulacji. Na tle tych emocjonalnych gestów szczególnie rzuca się w oczy postawa najstarszego z rodzeństwa- Brooklyna. Zamiast życzeń dla Romeo opublikował na Instagramie enigmatyczny wpis z Beverly Hills, podsycając plotki o pogłębiającym się konflikcie z rodziną.

Romeo Beckham skończył 23 lata, a jego profil społecznościowy zapełniły życzenia od najbliższych. Pierwszy zareagował David Beckham, który we wzruszającym wpisie podkreślił, że jego syn jest „życzliwy, skromny, pracowity i wyjątkowy”.

Victoria Beckham z kolei opublikowała zdjęcie Romeo z wakacji, pisząc: „Jesteś naszym wszystkim, kochamy cię całym sercem”.

Życzeń nie zabrakło też ze strony Cruza Beckhama i jego dziewczyny Jackie Apostel, którzy udostępnili wspólne fotografie z jubilatem. Na tle tych rodzinnych gestów szczególnie wymowne okazało się milczenie Brooklyna.

