Brooklyn Beckham znów odciął się od rodziny. Tak zareagował na 23. urodziny Romeo
Zignorował urodziny Romeo i opublikował zagadkowy wpis z Los Angeles.
23. urodziny Romeo Beckhama stały się rodzinnym wydarzeniem, które poruszyło fanów na całym świecie. Victoria i David nie szczędzili synowi wzruszających słów, a młodszy brat Cruz również dołączył do fali gratulacji. Na tle tych emocjonalnych gestów szczególnie rzuca się w oczy postawa najstarszego z rodzeństwa- Brooklyna. Zamiast życzeń dla Romeo opublikował na Instagramie enigmatyczny wpis z Beverly Hills, podsycając plotki o pogłębiającym się konflikcie z rodziną.
Kulisy odnowienia przysięgi małżeńskiej Brooklyna i Nicoli. David i Victoria są ZAŁAMANI
Brooklyn Beckham znów zignorował rodzinę. Tym razem poszło o urodziny brata
Romeo Beckham skończył 23 lata, a jego profil społecznościowy zapełniły życzenia od najbliższych. Pierwszy zareagował David Beckham, który we wzruszającym wpisie podkreślił, że jego syn jest „życzliwy, skromny, pracowity i wyjątkowy”.
Victoria Beckham z kolei opublikowała zdjęcie Romeo z wakacji, pisząc: „Jesteś naszym wszystkim, kochamy cię całym sercem”.
Życzeń nie zabrakło też ze strony Cruza Beckhama i jego dziewczyny Jackie Apostel, którzy udostępnili wspólne fotografie z jubilatem. Na tle tych rodzinnych gestów szczególnie wymowne okazało się milczenie Brooklyna.
Ślubne afterparty Brooklyna i Nicoli. Wśród gości Adrien Brody, Alexander Wang… tylko rodziców pana młodego brak
Zamiast publicznych życzeń, najstarszy syn Beckhamów pochwalił się na Instagramie swoim „nowym życiem w Beverly Hills” i zdjęciami z wizyty w ekskluzywnym wellness barze Pura Vida.
Internauci od razu zauważyli brak reakcji Brooklyna na urodziny brata. To już kolejny raz, gdy młody fotograf i początkujący kucharz ignoruje rodzinne święta. W ostatnich miesiącach mówi się o narastającym konflikcie między nim a resztą rodziny, który pogłębił się po głośnym ślubie Brooklyna z Nicolą Peltz. Para odnowiła przysięgę małżeńską w Stanach, nie zapraszając rodziny Beckhama.
Tymczasem Romeo pozostaje bardzo blisko związany z ojcem. Ostatnio David żartobliwie porównał ich fryzury i okulary w relacji na Instagramie, pisząc: „Kto wygląda lepiej?”. Fani byli zgodni, że młodszy Beckham to kopia słynnego taty.
Plotki o „zimnej wojnie” w rodzinie dodatkowo podgrzał najnowszy film Brooklyna nagrany z Michelem Roux Jr. W trakcie kulinarnego show wspomniał o ulubionych potrawach z dzieciństwa i dodał znaczące zdanie:
Chyba będę musiał przylecieć do Londynu TYLKO po to danie.
Fani odebrali to jako kolejną szpilkę wbitą rodzinie.
Coraz częściej mówi się o tym, że Brooklyn Beckham wybiera życie z dala od rodzinnych tradycji, skupiając się na żonie Nicoli Peltz i własnych projektach w USA. Tymczasem jego rodzina w Europie pielęgnuje kolejne wspólne chwile, które najstarszy syn zdaje się ignorować.
Czy naprawdę Brooklyn Beckham zrobi TO swojej 14-letniej siostrze?! Nicola Peltz skłóciła rodzinę
Czy Brooklyn powinien zrobić krok w stronę pojednania i publicznie pogodzić się z rodziną, zanim dystans między nimi stanie się nie do odrobienia?