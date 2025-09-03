times-dark
Kozaczek
Rozdarte spodnie Prokopa, „rozkrok” Jędrzejaka i inne wpadki w „Dzień Dobry TVN”. Tego widzowie nie zapomną!

„Dzień Dobry TVN” obchodzi 20-lecie na antenie.

/ 03.09.2025 /
Marysia
1 / 16

„Dzień Dobry TVN” obchodzi właśnie 20-lecie obecności na antenie. Z tej okazji przypominamy wpadki, które przeszły do historii programu.

Część z nich bawi do dziś, inne wzbudzały kontrowersje i gorące dyskusje. Jedno jest pewne – tego typu sytuacje są nieodłącznym elementem programów na żywo i to właśnie dzięki nim „DDTVN” tak często jest na ustach widzów.

@lwica_caryca Z nowym rokiem z nowym krokiem #sztos #duett #dorotawelman #marcinprokop #idealnyduet ♬ dźwięk oryginalny - Joanna

2 / 16

Spodnie Prokopa nie wytrzymały

Marcin Prokop to weteran wpadek na antenie.

Jedna z najbardziej pamiętnych sytuacji miała miejsce, gdy dziennikarzowi… pękły spodnie w kroku.

Zdarzenie oczywiście nie umknęło uwadze Doroty Wellman, która prowadziła z nim program. Prezenterka zalewała się łzami ze śmiechu, a Prokop z typowym dla siebie luzem obrócił sytuację w żart.

IMG_9150

3 / 16

„Rozkrok” Bartka Jędrzejaka

Bartek Jędrzejak słynie z tego, że pogoda w jego wydaniu zawsze jest widowiskowa.

Podczas jednego z wejść antenowych prezenter połączył się z sauny i pokazał więcej, niż planował. Widzowie zobaczyli go w samym ręczniku, a sposób, w jaki usiadł, stał się natychmiastowym memem.

4 / 16

Rozenek prawie dostała piłką w głowę

Niebezpiecznie było również podczas wejścia na żywo z udziałem dzieci z akademii piłkarskiej Diamonds. Krzysztof Skórzyński postanowił sprawdzić swoje umiejętności na wizji i kopnął piłkę. Futbolówka uderzyła w szklankę stojącą obok Małgorzaty Rozenek. O mały włos, a celebrytka dostałaby w głowę.

scena z: Ewa Drzyzga, Krzysztof Skórzyński, SK:, , fot. Niemiec/AKPA

5 / 16

Pomyłka Ewy Drzyzgi

Profesjonalna i opanowana Ewa Drzyzga też zaliczyła wpadkę. Przedstawiając córkę Magdy Gessler, dziennikarka przywitała ją słowami:

„Domyślacie się, czemu jest z nami Laura”.

Chwilę później szybko poprawiła się, ale wpadka zdążyła już obiec sieć.

akpa20230208_spot_pr_ddtvn_mb_85973

6 / 16

Damian Michałowski i „partner”

Z kolei Damian Michałowski podczas rozmowy o zdrowiu dzieci pomylił się w wyjątkowo niefortunny sposób.

Opisując małego pacjenta, nazwał go… partnerem swojego rozmówcy.

„Boże, pacjentem, Jezu” – próbował się ratować, ale było już za późno. W studiu wybuchł śmiech.

scena z: Marcin Meller, Kinga RusinSK: , , , , , fot. Grπbczewski/AKPA

7 / 16

Żart Marcina Mellera o „zamrożonych jajkach”

Marcin Meller w pamięci widzów zapisał się nie tylko jako prowadzący, ale też jako autor jednego z najbardziej pikantnych żartów w historii programu. Gdy Joanna Krupa na antenie mówiła o „zamrożeniu jajeczek”, Meller wypalił:

„Przy tej pogodzie to i ja mogę sobie zamrozić jajka”.

Ten tekst długo był komentowany w mediach.

Filip Chajzer/ akpa

8 / 16

Filip Chajzer i skandaliczny komentarz

Nie zawsze było zabawnie. Filip Chajzer, opowiadając o pozwie nieletniej przeciwko Stevenowi Tylerowi z Aerosmith, skomentował:

„Teraz? Przypomniała sobie?”.

Jego słowa oburzyły widzów, a Małgorzata Ohme na wizji próbowała ratować sytuację, tłumacząc, że „ofiara mogła być pod wpływem traumy”.

Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik/fot. AKPA źródło fot. AKPA

9 / 16

Andrzej Sołtysik i „szlafrok dla modelki”

Kontrowersje wywołał też Andrzej Sołtysik, który w obecności modelki w kostiumie kąpielowym pozwolił sobie na seksistowskie komentarze.

„Są takie sytuacje w życiu mężczyzny, że może poprosić tylko o szlafrok. Za chwilę się panią zajmę”

-powiedział na antenie, co spotkało się z krytyką widzów.

Dorota Wellman, Marcin Prokop, fot. AKPA.

10 / 16

„Coś mi pierdzi w uchu. Już jesteśmy na antenie?”

Nie można zapominać o typowych problemach technicznych. Mikrofony, kamery czy światła potrafiły płatać figle, a prowadzący nie mieli świadomości, że już są na antenie.

„Coś mi pierdzi w uchu. Już jesteśmy na antenie?”

– pytał Marcin Prokop, wywołując salwy śmiechu w reżyserce.

@ddtvn Musimy chyba stworzyć dedykowany cykl „Talenty Marcina Prokopa” 😃 Tym razem Marcin podzielił się z nami swoimi umiejętnościami wokalno-tanecznymi 🥳🕺🏼#dance #marcinprokop #dorotawellman ♬ dźwięk oryginalny - Dzień Dobry TVN

11 / 16

IMG_9152

12 / 16

@ddtvn

Dorotka + Marcin = duet nie do podrobienia. Moda się zmienia, fryzury też, ale jedno jest pewne - uśmiechy zostają takie same! 💛

♬ dźwięk oryginalny - Dzień Dobry TVN

13 / 16

IMG_9149

14 / 16

@ddtvn ✨ Da się schować, Dorotka. Chodź ✨ #tiktokpoland #marcinprokop #tiktokpl #telewizja ♬ STAY - The Kid LAROI & Justin Bieber

15 / 16

IMG_9151

16 / 16

