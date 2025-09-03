Rozdarte spodnie Prokopa, „rozkrok” Jędrzejaka i inne wpadki w „Dzień Dobry TVN”. Tego widzowie nie zapomną!

„Dzień Dobry TVN” obchodzi właśnie 20-lecie obecności na antenie. Z tej okazji przypominamy wpadki, które przeszły do historii programu.

Część z nich bawi do dziś, inne wzbudzały kontrowersje i gorące dyskusje. Jedno jest pewne – tego typu sytuacje są nieodłącznym elementem programów na żywo i to właśnie dzięki nim „DDTVN” tak często jest na ustach widzów.