Rozenek przebiła w tym roku nawet Maffashion. Na Halloween przebrała się za Kris Jenner! (FOTO)

Przebraanie na Halloween Małgorzaty Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek pod opublikowanymi kadrami dodała również wpis, gdzie wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na takie przebranie. Poza tym, nawiązując do swojego halloweenowego looku, zaprosiła na premierę swojego nowego programu.

„To był rok zmian – dla mnie i dla Kris Jenner 😉 dlatego wybór tegorocznego halloweenowego przebrania byl prosty. Ale nie tylko my wzięłyśmy życie w swoje ręce… a raczej w ręce (i skalpel) naszych lekarzy 😉😂 Osiem niezwykłych kobiet też odważyło się na zmianę – prawdziwą, z serca i głębokiego przekonania, że to dopiero początek… I choć Halloween to czas masek, my pokażemy, jak wygląda odwaga bez żadnej z nich. Już jutro o 18:00 premiera nowego programu „Bez kompleksów” na @tvn.7 – kulisy totalnych metamorfoz!” – pisała Rozenek na Instagramie.