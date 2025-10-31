Rozenek przebiła w tym roku nawet Maffashion. Na Halloween przebrała się za Kris Jenner! (FOTO)
Wyszło tak dobrze, że aż trudno je odróżnić!
Dziś 31 października przypada najstraszniejsza noc w roku, czyli Halloween. Choć w Polsce nie jest to święto, które przyjęło się do naszej tradycji, ale od lat wiele osób w tym gwiazd je obchodzi. Z roku na rok coraz więcej osób ze świata show-biznesu decyduje się na przebranie halloweenowe, a do grona tych osób dołączyła również teraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Celebrytka bez wątpienia zaskoczyła lookiem i przebrała się za jedną z Kardashianek – Kris Jenner.
Małgorzata Rozenek pod opublikowanymi kadrami dodała również wpis, gdzie wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na takie przebranie. Poza tym, nawiązując do swojego halloweenowego looku, zaprosiła na premierę swojego nowego programu.
„To był rok zmian – dla mnie i dla Kris Jenner 😉 dlatego wybór tegorocznego halloweenowego przebrania byl prosty. Ale nie tylko my wzięłyśmy życie w swoje ręce… a raczej w ręce (i skalpel) naszych lekarzy 😉😂 Osiem niezwykłych kobiet też odważyło się na zmianę – prawdziwą, z serca i głębokiego przekonania, że to dopiero początek… I choć Halloween to czas masek, my pokażemy, jak wygląda odwaga bez żadnej z nich. Już jutro o 18:00 premiera nowego programu „Bez kompleksów” na @tvn.7 – kulisy totalnych metamorfoz!” – pisała Rozenek na Instagramie.
Trzeba przyznać, że w tym roku Rozenek zrobiła niezłą konkurencję, bo w tym przebraniu wygląda niemal identycznie jak Kris Jenner, a wręcz wyglądają jak dwie krople wody.
Pod opublikowanymi zdjęciami przez Rozenek posypała się również cała masa komentarzy, a internauci docenili gwiazdę TVN, za kreatywność.
- „Mistrzostwo świata! 😆🔥👏”
- „Tytuł najlepszego przeprania na halloween należy się @m_rozenek 🔥 🥳 świetny pomysł, wygląda Pani bosko !”
- „Bardzo udane przebranie – od razu poznałam kto to!😍”
- „Brawo za dystans !!! Uwielbiam”
- „Padam ! Queen ! Gosiu mega ! 😍”
Anonim | 31 października 2025
gosc | 31 października 2025
i to niby mam być przebranie hallowenowe ? wolne żarty !
Anonim | 31 października 2025
