Rozenek przebiła w tym roku nawet Maffashion. Na Halloween przebrała się za Kris Jenner! (FOTO)

Wyszło tak dobrze, że aż trudno je odróżnić!

/ 31.10.2025 /
Zrzut ekranu 2025-10-31 151353 źródło Instagram/m_rozenek

Przebraanie na Halloween Małgorzaty Rozenek-Majdan

Dziś 31 października przypada najstraszniejsza noc w roku, czyli Halloween. Choć w Polsce nie jest to święto, które przyjęło się do naszej tradycji, ale od lat wiele osób w tym gwiazd je obchodzi. Z roku na rok coraz więcej osób ze świata show-biznesu decyduje się na przebranie halloweenowe, a do grona tych osób dołączyła również teraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Celebrytka bez wątpienia zaskoczyła lookiem i przebrała się za jedną z Kardashianek – Kris Jenner.

 

Zrzut ekranu 2025-10-31 151452 źródło Instagram/m_rozenek

Przebraanie na Halloween Małgorzaty Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek pod opublikowanymi kadrami dodała również wpis, gdzie wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na takie przebranie. Poza tym, nawiązując do swojego halloweenowego looku, zaprosiła na premierę swojego nowego programu.

 

„To był rok zmian – dla mnie i dla Kris Jenner 😉 dlatego wybór tegorocznego halloweenowego przebrania byl prosty. Ale nie tylko my wzięłyśmy życie w swoje ręce… a raczej w ręce (i skalpel) naszych lekarzy 😉😂 Osiem niezwykłych kobiet też odważyło się na zmianę – prawdziwą, z serca i głębokiego przekonania, że to dopiero początek… I choć Halloween to czas masek, my pokażemy, jak wygląda odwaga bez żadnej z nich. Już jutro o 18:00 premiera nowego programu „Bez kompleksów” na @tvn.7 – kulisy totalnych metamorfoz!” – pisała Rozenek na Instagramie.

Zrzut ekranu 2025-10-31 151504 źródło Instagram/m_rozenek

Przebraanie na Halloween Małgorzaty Rozenek-Majdan

Trzeba przyznać, że w tym roku Rozenek zrobiła niezłą konkurencję, bo w tym przebraniu wygląda niemal identycznie jak Kris Jenner, a wręcz wyglądają jak dwie krople wody.

Zrzut ekranu 2025-10-31 151517 źródło Instagram/m_rozenek

Przebraanie na Halloween Małgorzaty Rozenek-Majdan

Pod opublikowanymi zdjęciami przez Rozenek posypała się również cała masa komentarzy, a internauci docenili gwiazdę TVN, za kreatywność.

 

  • „Mistrzostwo świata! 😆🔥👏”
  • „Tytuł najlepszego przeprania na halloween należy się @m_rozenek 🔥 🥳 świetny pomysł, wygląda Pani bosko !”
  • „Bardzo udane przebranie – od razu poznałam kto to!😍”
  • „Brawo za dystans !!! Uwielbiam”
  • „Padam ! Queen ! Gosiu mega ! 😍”
Zrzut ekranu 2025-10-31 151542 źródło Instagram/m_rozenek

Przebraanie na Halloween Małgorzaty Rozenek-Majdan
Zrzut ekranu 2025-10-31 151556 źródło Instagram/m_rozenek

Przebraanie na Halloween Małgorzaty Rozenek-Majdan

Przebraanie na Halloween Małgorzaty Rozenek-Majdan
Anonim | 31 października 2025 Odpowiedz

gosc | 31 października 2025 Odpowiedz

i to niby mam być przebranie hallowenowe ? wolne żarty !

Anonim | 31 października 2025 Odpowiedz

