Rutkowski w spódnicy?! Chyba za bardzo do siebie wziął święto Halloween
Detektyw zamienił garnitur na… długą, granatową spódnicę i przyciągnął wszystkie spojrzenia.
1 / 9
Halloween to czas, gdy nawet największe gwiazdy pozwalają sobie na odrobinę szaleństwa, ale to, co zrobił Krzysztof Rutkowski, zaskoczyło wszystkich!
2 / 9
Znany detektyw pojawił się na imprezie w niecodziennej stylizacji: zamiast eleganckiego garnituru wybrał długi, ciemny strój przypominający spódnicę, do którego dobrał złote dodatki i swoje charakterystyczne okulary przeciwsłoneczne.
3 / 9
Wygląda na to, że w tym roku to właśnie Rutkowski i jego ekipa skradli całe halloweenowe show. Stylizacja detektywa przejdzie do historii, bo nikt wcześniej nie widział go w takim wydaniu!
4 / 9
Następnie udali się do studia „Tańca z gwiazdami”, gdzie chętnie pozowali na ściance. Z pewnością kreacja pary zaskoczyła wszystkich w studiu.
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Anonim | 3 listopada 2025
PAJAC!!!!!!!!