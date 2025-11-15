Sebastian pomyślał również o urządzeniu pokoju dla synka Bastiana. Całe mieszkanie utrzymane jest w najmodniejszych odcieniach bieli, beżu i brązu. Nie inaczej jest z pokoikiem dla synka. Na łóżku znajdują się ogromne misie. Nowoczesna lampa, dywanik, a także stolik idealnie wypełniają przestrzeń. Każde dziecko marzyłoby o takim pokoju!