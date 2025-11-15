Sebastian Fabijański wykończył swoje nowe mieszkanie. Pokój Bastka to istny raj dla dziecka (FOTO)
Zobaczcie, jak się urządził.
Sebastian Fabijański i Julia Kuczyńska, szerzej znana jako Maffashion, rozpoczęli kiedyś wspólny projekt budowy nowoczesnej willi, którą razem urządzili z myślą o wspólnym życiu i wychowaniu syna, Bastiana. Po ich rozstaniu podjęto jednak decyzję o sprzedaży nieruchomości, wycenionej na ponad 6 milionów złotych.
Niedługo później Fabijański ogłosił, że wkrótce zamieszka w nowym domu, który miał być dopiero budowany. Finalnie jednak wycofał się z projektu. Dwa lata po tamtej zapowiedzi poinformował, że nabył mieszkanie.
Sebastian Fabijański pochwalił się dziś świeżo urządzonym mieszkaniem.
Salon jest urządzony w beżach i brązach, a centralnym punktem jest duża jasna kanapa.
Duże wrażenie robi też ogromny telewizor, a także nowoczesna wyspa kuchenna.
Sypialnia aktora również jest zachowana w klimacie salonu. Duże łóżko dodaje pomieszczeniu przytulności.
Sebastian pomyślał również o urządzeniu pokoju dla synka Bastiana. Całe mieszkanie utrzymane jest w najmodniejszych odcieniach bieli, beżu i brązu. Nie inaczej jest z pokoikiem dla synka. Na łóżku znajdują się ogromne misie. Nowoczesna lampa, dywanik, a także stolik idealnie wypełniają przestrzeń. Każde dziecko marzyłoby o takim pokoju!
Sebastian zadbał również o pokój do pracy i rozrywki dla siebie. Pomieszczenie jest ciemne, znajduje się w nim dużo książek, gier, a także sprzętu elektronicznego.
Poniżej więcej zdjęć:
Łazienka jest klasycznie utrzymana w bieli, ale prezentuje się bardzo nowocześnie.