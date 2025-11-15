Nawigacja

Sebastian Fabijański wykończył swoje nowe mieszkanie. Pokój Bastka to istny raj dla dziecka (FOTO)

Autor Kamila Szamik

Zobaczcie, jak się urządził.

Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Sebastian Fabijański i Julia Kuczyńska, szerzej znana jako Maffashion, rozpoczęli kiedyś wspólny projekt budowy nowoczesnej willi, którą razem urządzili z myślą o wspólnym życiu i wychowaniu syna, Bastiana. Po ich rozstaniu podjęto jednak decyzję o sprzedaży nieruchomości, wycenionej na ponad 6 milionów złotych.

Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Niedługo później Fabijański ogłosił, że wkrótce zamieszka w nowym domu, który miał być dopiero budowany. Finalnie jednak wycofał się z projektu. Dwa lata po tamtej zapowiedzi poinformował, że nabył mieszkanie.

Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Sebastian Fabijański pochwalił się dziś świeżo urządzonym mieszkaniem.

Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Salon jest urządzony w beżach i brązach, a centralnym punktem jest duża jasna kanapa.

Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Duże wrażenie robi też ogromny telewizor, a także nowoczesna wyspa kuchenna.

Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Sypialnia aktora również jest zachowana w klimacie salonu. Duże łóżko dodaje pomieszczeniu przytulności.

Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Sebastian pomyślał również o urządzeniu pokoju dla synka Bastiana. Całe mieszkanie utrzymane jest w najmodniejszych odcieniach bieli, beżu i brązu. Nie inaczej jest z pokoikiem dla synka. Na łóżku znajdują się ogromne misie. Nowoczesna lampa, dywanik, a także stolik idealnie wypełniają przestrzeń. Każde dziecko marzyłoby o takim pokoju!

Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Sebastian zadbał również o pokój do pracy i rozrywki dla siebie. Pomieszczenie jest ciemne, znajduje się w nim dużo książek, gier, a także sprzętu elektronicznego.

Poniżej więcej zdjęć:

Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Łazienka jest klasycznie utrzymana w bieli, ale prezentuje się bardzo nowocześnie.

Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
Mieszkanie Sebastiana Fabijańskiego, fot. Joanna Malejko
