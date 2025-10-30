Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting
„To od pokazów Victoria’s Secret zaczęła się moja przygoda z modelingiem...”
Karolina Pisarek ma powody do dumy. Modelka i influencerka, znana z udziału w programie „Top Model”, właśnie ogłosiła, że otrzymała zaproszenie na casting do kultowej marki Victoria’s Secret. W emocjonalnym nagraniu opublikowanym na Instagramie podzieliła się tą wiadomością z fanami, a jej reakcja chwyta za serce.
„Nie mogę uwierzyć, że zostałam zaproszona na casting @victoriassecret – tej samej, dzięki której 12 lat temu zaczęłam marzyć o modelingu”
– napisała Pisarek pod wideo.
Modelka wraca wspomnieniami do czasów dzieciństwa, kiedy zafascynowana pokazami Victoria’s Secret marzyła, by pewnego dnia stanąć na ich wybiegu. Dziś to marzenie staje się rzeczywistością.
„Pamiętam to jak dziś: mała Karolinka siedziała w szkolnej ławce i marzyła, by kiedyś stać się silną, pewną siebie, niezależną kobietą. I dziś… trochę starsza ja, spełniam marzenie tamtej Karolinki. Gdyby tylko wiedziała, co ją czeka”
– dodała ze wzruszeniem.
Na filmiku Karolina dzwoni do mamy i do Rogera, przekazując im tę wyjątkową wiadomość. Nie potrafi powstrzymać łez, a jej głos drży ze wzruszenia.
W dalszej części nagrania modelka pokazuje przygotowania do castingu. Widać, jak bierze lodową kąpiel, aby pobudzić ciało i zredukować stres przed wielkim dniem. Następnie pojawiają się przebitki ze studia zdjęciowego w Nowym Jorku, gdzie Pisarek pozuje do zdjęć.
„Fakt, że marka o tak globalnym zasięgu i prestiżu zauważyła właśnie mnie, jest dla mnie czymś niezwykle budującym. To jedno z najważniejszych wydarzeń w mojej karierze”
– dodała w opisie.
Na końcu filmiku Pisarek zwraca się do swoich fanów:
„Mam dobre przeczucia. Trzymajcie za mnie kciuki.”
