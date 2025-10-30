times-dark
Kozaczek
Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting

„To od pokazów Victoria’s Secret zaczęła się moja przygoda z modelingiem...”

30.10.2025
Marysia
Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting

Karolina Pisarek ma powody do dumy. Modelka i influencerka, znana z udziału w programie „Top Model”, właśnie ogłosiła, że otrzymała zaproszenie na casting do kultowej marki Victoria’s Secret. W emocjonalnym nagraniu opublikowanym na Instagramie podzieliła się tą wiadomością z fanami, a jej reakcja chwyta za serce.

„Nie mogę uwierzyć, że zostałam zaproszona na casting @victoriassecret – tej samej, dzięki której 12 lat temu zaczęłam marzyć o modelingu”

– napisała Pisarek pod wideo.

Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting

Modelka wraca wspomnieniami do czasów dzieciństwa, kiedy zafascynowana pokazami Victoria’s Secret marzyła, by pewnego dnia stanąć na ich wybiegu. Dziś to marzenie staje się rzeczywistością.

„Pamiętam to jak dziś: mała Karolinka siedziała w szkolnej ławce i marzyła, by kiedyś stać się silną, pewną siebie, niezależną kobietą. I dziś… trochę starsza ja, spełniam marzenie tamtej Karolinki. Gdyby tylko wiedziała, co ją czeka”

– dodała ze wzruszeniem.

Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting

Na filmiku Karolina dzwoni do mamy i do Rogera, przekazując im tę wyjątkową wiadomość. Nie potrafi powstrzymać łez, a jej głos drży ze wzruszenia.

Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting

W dalszej części nagrania modelka pokazuje przygotowania do castingu. Widać, jak bierze lodową kąpiel, aby pobudzić ciało i zredukować stres przed wielkim dniem. Następnie pojawiają się przebitki ze studia zdjęciowego w Nowym Jorku, gdzie Pisarek pozuje do zdjęć.

Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting

„Fakt, że marka o tak globalnym zasięgu i prestiżu zauważyła właśnie mnie, jest dla mnie czymś niezwykle budującym. To jedno z najważniejszych wydarzeń w mojej karierze”

– dodała w opisie.

Na końcu filmiku Pisarek zwraca się do swoich fanów:

„Mam dobre przeczucia. Trzymajcie za mnie kciuki.”

Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting
Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting
Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting
Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting
Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting
Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting

Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting
Anonim | 30 października 2025 Odpowiedz

Ano to. Adres, ani to ładne. Taka wypłowuaja dziwi,a

Anonim | 30 października 2025 Odpowiedz

Kolejna wypłowiały AK scuankowa cuchidajka, fuj

Aska | 30 października 2025 Odpowiedz

Marka ktora tak naprawde seksualizuje kobiety,traktuje je jak produkt ,klacze ……I jest to szczyt marzen dla kobiet!!!cos strasznego .Najpierw radze naprawic glowe a na wszystko inne przyjdzie czas.Jesli chodzi o ta pania to ona akurat ma duzo za uszami….Dubai, przekrety podatkowe,oszustwa……wiec idealnie sie tam odnajdzie!!!🤣

Anonim | 30 października 2025 Odpowiedz

Szczyt marzeń dla debili kr dla normalnych dziewcząt nie nie nie!!!!!k

