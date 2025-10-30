Światowy sukces Karoliny Pisarek! Victoria’s Secret zaprosiło ją na casting

Karolina Pisarek ma powody do dumy. Modelka i influencerka, znana z udziału w programie „Top Model”, właśnie ogłosiła, że otrzymała zaproszenie na casting do kultowej marki Victoria’s Secret. W emocjonalnym nagraniu opublikowanym na Instagramie podzieliła się tą wiadomością z fanami, a jej reakcja chwyta za serce.

„Nie mogę uwierzyć, że zostałam zaproszona na casting @victoriassecret – tej samej, dzięki której 12 lat temu zaczęłam marzyć o modelingu”

– napisała Pisarek pod wideo.