Szok, jak dziś wygląda Iwona Burnat z „Żon Hollywood”. Całkowicie inna kobieta
Fani nie uwierzą, jak bardzo się zmieniła. Zobacz zdjęcia!
Iwona Burnat stała się popularna za sprawą reality show „Żony Hollywood”.
Kobieta pokazywała tam kulisy swojego luksusowego życia. Oprócz nowobogackiego lifestyle’u uwagę zawsze zwracała też jej styl.
Przez lata znakiem rozpoznawczym Iwony Burnat były jasne platynowe blond włosy.
To dzięki nim stała się rozpoznawalną. Fani pokochali ja również za uroczy związek z Reggie’ym Benjaminem.
Para nigdy nie doczekała się dzieci, ale za to wspólnie wychowują dwójkę czworonogów: Toby’ego i Pucci.
Zakochani nigdzie nie ruszają się bez piesków i zawsze wzbudzają zainteresowanie oryginalnymi stylizacjami.
Iwona Burnat chętnie pojawiła się na ściankach i pokazywała swoją charakterystyczną fryzurę.
Zawsze również chwaliła się drogimi i luksusowymi ubraniami oraz dodatkami.
Później Iwona Burnat delikatnie przyciemniła swoje włosy.
Trzeba przyznać, że wyglądała w nich bardzo korzystnie. Mimo to przez lata nie rezygnowała z blondu…
Iwona Burnat i Reggie Benjamin chętnie pojawiali się w Polsce na imprezach branżowych, gdzie nigdy nie byli niezauważeni.
Ich styl charakteryzował się wyrazistymi, mocnymi kolorami oraz markowymi dodatkami z logiem.
Para później na jakiś czas zrezygnowała z pokazywania się w polskich mediach.
Skupili się na życiu prywatnym i rozwijaniu biznesów w Hollywood.
Iwona Burnat w chabrowej sukience na jednej z ramówek TVN-u wyglądała bosko.
Potem razem z mężem zrezygnowała z show-biznesu i wróciła do niego z wielkim przytupem.
Teraz po latach para wróciła do polskiej telewizji.
Iwona Burnat wraz z mężem pojawiła się w „Pytaniu na śniadanie”, gdzie opowiedziała o swojej metamorfozie.
Iwona Burnat wróciła do swojego naturalnego, ciemnego koloru włosów.
Stwierdziła, że chce teraz skupić się na odbudowie włosów. Zdradziła również, że zrezygnowała z rozjaśnianych, ponieważ nie mogła ich zapuścić.
Iwona Burnat razem z mężem zapowiedziała również, że szykuje sekretny projekt, który lada dzień ujrzy światło dzienne.
Co myślicie o metamorfozie Iwony Burnat? Wyszła jej na plus?
O wiele lepiej
Tak wygląda bardzo ładnie