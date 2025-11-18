Tak dawniej wyglądali finaliści „Top Model”. Nie do wiary, jak bardzo się zmienili!
Metamorfozy robią wrażenie!
Znamy finalistów 14. edycji „Top Model”.
Jedną z nich jest Emilia Weltrowska. Kobieta przeszła spektakularną przemianę.
Młoda modelka początkowo nie miała świadomości swojego urody i ciała.
Dzięki programowi „Top Model” zyskała wiedzę i dziś prezentuje się jak rasowa modelka.
Emilia Weltrowska w ciemniejszych włosach prezentuje się zdecydowanie lepiej.
Tak wygląda po metamorfozie w programie „Top Model”.
Eva Pietruk jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek w „Top Model”.
Wszystko za sprawą faktu, że wygrała już zagraniczną edycję „Top Model” w UK.
Eva Pietruk po metamorfozie w programie miała przyciemnione włosy.
Świetnie współgrały z jej opalenizną.
Eva Pietruk za to w przeszłości była wierna blond platynie.
Trzeba przyznać, że w nowym kolorze włosów zdecydowanie bardziej jej do twarzy.
Mateusz Król od początku edycji jest typowany przez fanów „Top Model” na zwycięzcę.
Mężczyzna przeszedł największą transformację w programie.
Na początku był brunetem, który zaskakiwał swoją niestandardową urodą fanów na Instagramie.
Po metamorfozie bardzo się zmienił…
Mateusz Król dziś ma platynowe blond włosy, które dodają mu oryginalności.
Michał Kot jest również uwielbiany przez widzów.
Fani urody mężczyzny zachwycają się jego wyrazistymi rysami twarzy.
Lekkie przystrzyżenie włosów jeszcze bardziej podkreśliło rockowy charakter mężczyzny.
Wcześniej Michał Kot miał grzywkę i w przeszłości wyglądał tak.
Trzeba przyznać, że czas działa na jego korzyść.
Jak myślicie, kto wygra program „Top Model”?