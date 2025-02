Tak mieszkają Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Ich apartament wręcz ocieka luksusem! (FOTO)

Tak mieszkają Rafał Brzoska i Omenaa Mensah

To pomieszczenie to chyba marzenie każdej kobiety. Własna garderoba, masa ubrań i dodatków to coś, czego nie mogło zabraknąć w mieszkaniu Rafała Brzoska i Omeny Mensah. Warto zwrócić również uwagę na wykończenie ścian i drzwi, które są pokryte w całości lustrami. Efekt „wow”!