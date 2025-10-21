Gwiazdy i politycy na XIX Konkursie Pianistycznym! Kinga Rusin z partnerem, para prezydencka, Kamil Stoch z żoną…(FOTO)

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Tegoroczny XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina był wydarzeniem, które na długo pozostanie nam w pamięci. Warszawa przez trzy tygodnie żyła dźwiękami fortepianu, a emocje sięgały zenitu. Dziś 21 października 2025 r. ogłoszono, że zwycięzcą został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych. Wieczorem natomiast odbyła się gala wręczenia nagród i koncert, który zgromadził wiele znanych osób ze świata polityki i show-biznesu.