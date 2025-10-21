times-dark
Kozaczek
Gwiazdy i politycy na XIX Konkursie Pianistycznym! Kinga Rusin z partnerem, para prezydencka, Kamil Stoch z żoną…(FOTO)

Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Omenaa Mensah, Joanna Moro...

21.10.2025
akpa20251021_chopin_gala_jk_7542 (1) źródło AKPA

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Tegoroczny XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina był wydarzeniem, które na długo pozostanie nam w pamięci. Warszawa przez trzy tygodnie żyła dźwiękami fortepianu, a emocje sięgały zenitu. Dziś 21 października 2025 r. ogłoszono, że zwycięzcą został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych. Wieczorem natomiast odbyła się gala wręczenia nagród i koncert, który zgromadził wiele znanych osób ze świata polityki i show-biznesu.

akpa20251021_chopin_gala_jk_6760 źródło AKPA

Julia Pietrucha
akpa20251021_chopin_gala_jk_6703 źródło AKPA

Kinga Rusin
akpa20251021_chopin_gala_jk_6681 źródło AKPA

Kinga Rusin i Marek Kujawa
akpa20251021_chopin_gala_jk_6770 źródło AKPA

Vanessa Mensah i Omenaa Mensah
akpa20251021_chopin_gala_jk_6841 źródło AKPA

Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch
akpa20251021_chopin_gala_jk_7712 źródło AKPA

Maja Ostaszewska i Monika Olejnik
akpa20251021_chopin_gala_jk_6799 źródło AKPA

Joanna Moro
akpa20251021_chopin_gala_jk_6881 źródło AKPA

Joanna Moro i Mirosław Szpilewski
akpa20251021_chopin_gala_jk_7694 źródło AKPA

Tomasz Ziółkowski i Monika Olejnik
akpa20251021_chopin_gala_jk_6942 źródło AKPA

Marta Dąbrowska
akpa20251021_chopin_gala_jk_7000 źródło AKPA

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka
akpa20251021_chopin_gala_jk_7172 źródło AKPA

Szymon Hołownia
akpa20251021_chopin_gala_jk_6924 (1) źródło AKPA

Sambor Czarnota
akpa20251021_chopin_gala_jk_6719 źródło AKPA

Anda Rottenberg
akpa20251021_chopin_gala_jk_6726 źródło AKPA

Marta Kuligowska
akpa20251021_chopin_gala_jk_7379 źródło AKPA

Rafał Trzaskowski
akpa20251021_chopin_gala_jk_6968 źródło AKPA

Natalia Rybicka i Michał Sobociński
akpa20251021_chopin_gala_jk_6855 (1) źródło AKPA

Dariusz Mioduski i Anna Mioduska
akpa20251021_chopin_gala_jk_6907 źródło AKPA

Krzysztof Gawkowski
akpa20251021_chopin_gala_jk_6889 źródło AKPA

Grzegorz Kołodko i Alicja Kołodko
akpa20251021_chopin_gala_jk_7608 źródło AKPA

Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski, Radosław Sikorski, Szymon Hołownia
