Gwiazdy i politycy na XIX Konkursie Pianistycznym! Kinga Rusin z partnerem, para prezydencka, Kamil Stoch z żoną…(FOTO)
Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Omenaa Mensah, Joanna Moro...
Tegoroczny XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina był wydarzeniem, które na długo pozostanie nam w pamięci. Warszawa przez trzy tygodnie żyła dźwiękami fortepianu, a emocje sięgały zenitu. Dziś 21 października 2025 r. ogłoszono, że zwycięzcą został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych. Wieczorem natomiast odbyła się gala wręczenia nagród i koncert, który zgromadził wiele znanych osób ze świata polityki i show-biznesu.
