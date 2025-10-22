times-dark
Tak Wojciech Gola migdali się na wakacjach z ukochaną. Nie byli tam sami! ZDJĘCIA

Towarzyszyli im inni znani celebryci!

Kacper Blonsky Sofi Sivokha Wojciech Gola Young Leosia
/ 22.10.2025 /
EmEl
Wojciech Gola, fot. Instagram.

1 / 9

Wojciech Gola migdali się z ukochaną. Nie byli tam sami!

Wojciech Gola wybrał się z ukochaną pochodzącą z Ukrainy — Sofi Sivokha na luksusowe wakacje. 

Mężczyzna nie krył się z tym, że bardzo tęsknił za ukochaną, która dopiero niedawno wróciła do Polski.

Wojciech Gola, fot. Instagram.

2 / 9

Wojciech Gola migdali się z ukochaną. Nie byli tam sami!

Wojciech Gola razem z partnerką celebrował wolny czas po tym, jak Sofi wróciła z planu programu „Królowa przetrwania”. 

Nie bawili się sami, ponieważ w czasie luksusowych wakacji towarzyszyli im: Young Leosia i Kacper Błoński.

Sofi Sivokha, fot. Instagram.

3 / 9

Wojciech Gola migdali się z ukochaną. Nie byli tam sami!

Sofi Sivokha korzystała w pełni z wolnego czasu.

Nad oceanem zajadał się pysznymi frytkami, co uwiecznił jej ukochany — Wojciech Gola.

Wojciech Gola, fot. Instagram.

4 / 9

Wojciech Gola migdali się z ukochaną. Nie byli tam sami!

Wojciech Gola znalazł również chwilę, żeby pochwalić się obserwatorom swoim luksusowym zegarkiem wartym miliony. 

Kacper Błoński, fot. Instagram.

5 / 9

Wojciech Gola migdali się z ukochaną. Nie byli tam sami!

Kacper Błoński i Young Leosia także nie szczędzili sobie czułości. 

Co ciekawe, są już razem od blisko dwóch lat. Widać, że wciąż jest ogień w ich związku!

Kacper Błoński, fot. Instagram.

6 / 9

Wojciech Gola migdali się z ukochaną. Nie byli tam sami!

Chętnie pozowali do zdjęć nad wodą.

Trzeba przyznać, że w wakacyjnej odsłonie prezentują się bardzo apetycznie.

Kacper Błoński, fot. Instagram.

7 / 9

Wojciech Gola migdali się z ukochaną. Nie byli tam sami!

Kacper Błoński przed związkiem z raperką — Young Leosią był związany z wieloma kobietami. 

Wiele osób nazywało go kobieciarzem, a sam bez ogródek powiedział, że miał sporo partnerek seksualnych.

Kacper Błoński, fot. Instagram.

8 / 9

Wojciech Gola migdali się z ukochaną. Nie byli tam sami!

Kacper Błoński nie mógł oderwać wzroku od swojej ukochanej.

Kto wie, może w przyszłości ich relacja wejdzie na wyższy poziom?

Kacper Błoński, fot. Instagram.

9 / 9

Wojciech Gola migdali się z ukochaną. Nie byli tam sami!

Wojciech Gola i Kacper Błoński świetnie razem bawili się z ekipą znajomych i przyjaciół. 

