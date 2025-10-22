Tak Wojciech Gola migdali się na wakacjach z ukochaną. Nie byli tam sami! ZDJĘCIA
Towarzyszyli im inni znani celebryci!
1 / 9
Wojciech Gola wybrał się z ukochaną pochodzącą z Ukrainy — Sofi Sivokha na luksusowe wakacje.
Mężczyzna nie krył się z tym, że bardzo tęsknił za ukochaną, która dopiero niedawno wróciła do Polski.
2 / 9
Wojciech Gola razem z partnerką celebrował wolny czas po tym, jak Sofi wróciła z planu programu „Królowa przetrwania”.
Nie bawili się sami, ponieważ w czasie luksusowych wakacji towarzyszyli im: Young Leosia i Kacper Błoński.
3 / 9
Sofi Sivokha korzystała w pełni z wolnego czasu.
Nad oceanem zajadał się pysznymi frytkami, co uwiecznił jej ukochany — Wojciech Gola.
4 / 9
Wojciech Gola znalazł również chwilę, żeby pochwalić się obserwatorom swoim luksusowym zegarkiem wartym miliony.
5 / 9
Kacper Błoński i Young Leosia także nie szczędzili sobie czułości.
Co ciekawe, są już razem od blisko dwóch lat. Widać, że wciąż jest ogień w ich związku!
6 / 9
Chętnie pozowali do zdjęć nad wodą.
Trzeba przyznać, że w wakacyjnej odsłonie prezentują się bardzo apetycznie.
7 / 9
Kacper Błoński przed związkiem z raperką — Young Leosią był związany z wieloma kobietami.
Wiele osób nazywało go kobieciarzem, a sam bez ogródek powiedział, że miał sporo partnerek seksualnych.
8 / 9
Kacper Błoński nie mógł oderwać wzroku od swojej ukochanej.
Kto wie, może w przyszłości ich relacja wejdzie na wyższy poziom?
9 / 9
Wojciech Gola i Kacper Błoński świetnie razem bawili się z ekipą znajomych i przyjaciół.