Tak Wojciech Gola przywitał ukochaną na lotnisku. Wręczył jej luksusowy prezent!

Wojciech Gola powitał ukochaną na lotnisku

Wojciech Gola powitał na lotnisku ukochaną — Sofi Sivokha, która właśnie wróciła do Polski z nagrań do reality show „Królowa przetrwania”.

Biznesmen nie szczędził jej uścisków i wręczył kobiecie wielki bukiet czerwonych róż.