times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Tak Wojciech Gola przywitał ukochaną na lotnisku. Wręczył jej luksusowy prezent!

Fani byli rozczuleni romantycznym kadrem.

Wojciech Gola Związki Gwiazd
/ 09.10.2025 /
EmEl
Wojciech Gola, fot. Instagram.

1 / 6

Wojciech Gola powitał ukochaną na lotnisku

Wojciech Gola powitał na lotnisku ukochaną — Sofi Sivokha, która właśnie wróciła do Polski z nagrań do reality show „Królowa przetrwania”. 

Biznesmen nie szczędził jej uścisków i wręczył kobiecie wielki bukiet czerwonych róż.

Wojciech Gola, fot. Instagram.

2 / 6

Wojciech Gola powitał ukochaną na lotnisku

Sofi Sivokha aktywnie działa w mediach społecznościowych jako influencerka. Jednak szerszej publiczności dała się poznać za sprawą związku z Wojciechem Golą. Influencerka pojawi się w trzeciej edycji „Królowych Przetrwania”, którą poprowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan.

Weźmie udział w programie razem z Mają Rutkowski, Dominiką Rybak, Dominiką Serowska, Karoliną Pajączkowska czy też Dominiką  Tajner.

Wojciech Gola, fot. Instagram.

3 / 6

Wojciech Gola powitał ukochaną na lotnisku

Wojciech Gola bardzo cieszył się z powrotu ukochanej partnerki. Oprócz bukietu róż przygotował dla niej romantyczną kolację. 

Coś czujemy, że ta noc po powrocie Sofi do domu będzie bardzo namiętna…

Wojciech Gola, fot. Instagram.

4 / 6

Wojciech Gola powitał ukochaną na lotnisku

Kupił dla partnerki jej ulubione danie — pielmieni, czyli małe, rosyjskie pierożki z mięsnym farszem z surowego mięsa. 

Sofi była zachwycona kreatywnością swojego mężczyzny.

Wojciech Gola, fot. Instagram.

5 / 6

Wojciech Gola powitał ukochaną na lotnisku

Wojciech Gola i Sofi Sivokha cieszą się teraz każdą wspólną chwilą po powrocie kobiety z dżungli. 

„To widać, że jesteście ze sobą szczęśliwi”, „Dużo miłości i wytrwałości.
Miłości nie ma końca”, „Fajnie, że wam się układa” — pisali internauci. 
Wojciech Gola, fot. Instagram.

6 / 6

Wojciech Gola powitał ukochaną na lotnisku

Co myślicie o związku Sofi i Wojciecha Goli? Czy przetrwają próbę czasu? 

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ishsbsb | 9 października 2025 Odpowiedz

Czy dla autorów TAK wygląda romantyczna kolacja? Jedzenie z cateringu?

POLECANE DLA CIEBIE
Marcysia wróciła po długiej przerwie na YouTube! Ludzie w szoku. Przebiła nawet Wersow
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Marcysia Ryskala
Marcysia wróciła po długiej przerwie na YouTube! Ludzie w szoku. Przebiła nawet Wersow
Po trzech latach ciszy Marcysia Ryskala reaktywuje swój kanał.
Łukasz Żak nie wytrzymał po tych słowach świadka. Wpadł w furię
Aktualności Newsy
Łukasz Żak Proces
Łukasz Żak nie wytrzymał po tych słowach świadka. Wpadł w furię
Proces w sprawie tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej nabiera dramatycznego tempa.
Kuba Wojewódzki wziął ślub! Wydało się, kim jest jego żona
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Kuba Wojewódzki
Kuba Wojewódzki wziął ślub! Wydało się, kim jest jego żona
Jego wybranka to znana twarz z telewizji.
Maffashion teraz nam to potwierdziła. Planuje pójść pod nóż!
Aktualności Polscy celebryci
Julia Kuczyńska Kozaczek Tv
Maffashion teraz nam to potwierdziła. Planuje pójść pod nóż!
Blogerka modowa wygadała się na temat operacji plastycznej.
Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Adrian Szymaniak Anita Szydłowska
Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…
"To był zupełnie normalny, taki letni weekend..." - zaczęła Anita.
Katarzyna Cichopek apeluje o pomoc dla Adriana ze ŚOPW. Poprosiła o jedną rzecz!
Aktualności Polscy celebryci
Adrian Szymaniak Kamil Stoch
Katarzyna Cichopek apeluje o pomoc dla Adriana ze ŚOPW. Poprosiła o jedną rzecz!
Zamieściła w sieci przejmujący apel.
Roxi Węgiel zaczepiła Szczęsnego i Krychowiaka. Tak zareagowali! (WIDEO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Grzegorz Krychowiak Gwiazdy Na Premierze
Roxi Węgiel zaczepiła Szczęsnego i Krychowiaka. Tak zareagowali! (WIDEO)
Nagranie obiegło już sieć!
Tak Rutkowski przywitał żonę po powrocie z dżungli. Czego on jeszcze nie wymyśli!
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Królowa Przetrwania Krzysztof Rutkowski
Tak Rutkowski przywitał żonę po powrocie z dżungli. Czego on jeszcze nie wymyśli!
Tacy to pożyją!
Ostro zakpili z Julii Wieniawy w programie Polsatu. Nie przebierali w słowach!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Julia Wieniawa Polsat
Ostro zakpili z Julii Wieniawy w programie Polsatu. Nie przebierali w słowach!
Słowa Julii Wieniawy o „biedzie jako stanie umysłu” wracają do niej jak bumerang.
Oliwia Bieniuk ukończyła studia. Internauta zwrócił uwagę na ocenę z… zachowania!
Aktualności Polscy celebryci
Anna Przybylska Oliwia Bieniuk
Oliwia Bieniuk ukończyła studia. Internauta zwrócił uwagę na ocenę z… zachowania!
Oj, młoda aktorka się nie popisała...
Czy czarne krzesła są modne?
Aktualności
Aranżacja Wnętrz
Czy czarne krzesła są modne?
I dlaczego warto je wybrać?
Fani oburzeni „ożywieniem” Lucjana Mostowiaka w „M jak miłość”! TVP tłumaczy się z wykorzystania AI
Aktualności
M Jak Miłość Tvp
Fani oburzeni „ożywieniem” Lucjana Mostowiaka w „M jak miłość”! TVP tłumaczy się z wykorzystania AI
Pojawiło się oświadczenie stacji.
Maffashion wystąpiła w teledysku Kozidrak. Wyszło na jaw, dlaczego artystka wybrała właśnie ją…
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Beata Kozidrak Maffashion
Maffashion wystąpiła w teledysku Kozidrak. Wyszło na jaw, dlaczego artystka wybrała właśnie ją…
Fashionistka zdradziła kulisy ich współpracy.
Kiedyś kochała ją cała Polska, a dziś jej piosenki wracają jak magia. Co dziś robi gwiazda PRL-u?
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Gwiazdy PRL-u Halina Benedyk
Kiedyś kochała ją cała Polska, a dziś jej piosenki wracają jak magia. Co dziś robi gwiazda PRL-u?
Choć lata świetności polskiej estrady minęły, ona wciąż zachwyca publiczność i nie myśli o emeryturze.
Marina Łuczenko-Szczęsna wspomina erę „Glam Pop”: „Polska nie była na to gotowa!”
Aktualności Polscy celebryci
Maja Sablewska Marina łuczenko
Marina Łuczenko-Szczęsna wspomina erę „Glam Pop”: „Polska nie była na to gotowa!”
Wokalistka po latach zdobyła się na szczere wyznanie...
Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!
Polscy celebryci
Daniel Majewski Deynn
Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!
Fani zachwyceni ich pomysłem!
 