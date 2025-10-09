Tak Wojciech Gola przywitał ukochaną na lotnisku. Wręczył jej luksusowy prezent!
Fani byli rozczuleni romantycznym kadrem.
Wojciech Gola powitał na lotnisku ukochaną — Sofi Sivokha, która właśnie wróciła do Polski z nagrań do reality show „Królowa przetrwania”.
Biznesmen nie szczędził jej uścisków i wręczył kobiecie wielki bukiet czerwonych róż.
Sofi Sivokha aktywnie działa w mediach społecznościowych jako influencerka. Jednak szerszej publiczności dała się poznać za sprawą związku z Wojciechem Golą. Influencerka pojawi się w trzeciej edycji „Królowych Przetrwania”, którą poprowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan.
Weźmie udział w programie razem z Mają Rutkowski, Dominiką Rybak, Dominiką Serowska, Karoliną Pajączkowska czy też Dominiką Tajner.
Wojciech Gola bardzo cieszył się z powrotu ukochanej partnerki. Oprócz bukietu róż przygotował dla niej romantyczną kolację.
Coś czujemy, że ta noc po powrocie Sofi do domu będzie bardzo namiętna…
Kupił dla partnerki jej ulubione danie — pielmieni, czyli małe, rosyjskie pierożki z mięsnym farszem z surowego mięsa.
Sofi była zachwycona kreatywnością swojego mężczyzny.
Wojciech Gola i Sofi Sivokha cieszą się teraz każdą wspólną chwilą po powrocie kobiety z dżungli.
Co myślicie o związku Sofi i Wojciecha Goli? Czy przetrwają próbę czasu?
