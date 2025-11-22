Tak wygląda córka Artura Żmijewskiego. Ewa ma 32 lata i też robi karierę
Artur Żmijewski to dla wielu ikona polskiego kina. Mało kto jednak wie, że jego córka również robi karierę.
Artur Żmijewski ma na koncie wiele ról. Jedną z jego pierwszych głośnych ról była postać Gustawa–Konrada w słynnym dramacie Tadeusza Konwickiego „Lawa ” na podstawie „Dziadów” Mickiewicza.
Kolejnym przełomem były role w głośnych filmach Władysława Pasikowskiego: Radosława Wolfa w serii „Psy”, a także w Demonach wojny według Goi. W 1992 ożenił się z Pauliną Petrykat – mają trójkę dzieci: Ewę (ur. 1993), Karola (ur. 2000) i Wiktora (ur. 2002)
Ewa Żmijewska, najstarsze dziecko pary związała się Shandrelicą Casper, która pochodzi z Karaibów. Kilka lat temu widzieliśmy wspólne zdjęcie pary w towarzystwie aktora.
Shandy & Eva to duet, który działa już od dekady i ma na koncie dwa albumy.
Duet wystąpił w „Must be the music” duet, wykonując własny utwór „Tylko Ty”.
Oglądajcie, kibicujcie nam i głosujcie! A póki co, dzielimy się z Wami paroma fotkami zza kulis – zapowiadały
Shandy & Eva dostały 3 razy NIE i raz TAK.
Jeśli chcecie odnieść sukces, to musicie zmienić repertuar – mówił Dawid Kwiatkowski.
Wywołała się jednocześnie mała sprzeczka między Miuoushem, a Natalią Szroeder, która stanęła w obronie duetu.
Ja uważam, że wszyscy oczekujemy różnych emocji od muzyki. Są ludzie, którzy oczekują od muzyki tylko, aby było beztrosko i przyjemnie. Czy to jest mój ulubiony gatunek muzyki? To nie jest mój ulubiony gatunek muzyki
Choć para nie podbiła serc jurorów, to zdecydowanie wyróżniła się muzycznie na tle innych uczestników, a występ był dla nich ogromną przygodą.