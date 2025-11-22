Artur Żmijewski to dla wielu ikona polskiego kina. Mało kto jednak wie, że jego córka również robi karierę.

Artur Żmijewski ma na koncie wiele ról. Jedną z jego pierwszych głośnych ról była postać Gustawa–Konrada w słynnym dramacie Tadeusza Konwickiego „Lawa ” na podstawie „Dziadów” Mickiewicza.