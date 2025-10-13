Te filmy z Diane Keaton to prawdziwe wyciskacze łez. Wybraliśmy 10. najlepszych!
Pozycja numer 8. to must have każdego kinomaniaka.
1 / 10
„Lepiej późno niż później” to najpopularniejszy film z udziałem Diane Keaton. Polska premiera miała miejsce 19 marca 2004 roku.
Doborowa obsada w postaci: Jacka Nicholsona i Diane Keaton to gwarancja sukcesu. Film opowiada o dojrzałej miłości, zmianie życiowych priorytetów i o tym, że na prawdziwe uczucie nigdy nie jest za późno.
2 / 10
„Gorąca linia” to amerykańsko-niemiecki film fabularny z 2000 roku w reżyserii Diane Keaton. W filmie w rolach głównych wystąpili Keaton, Meg Ryan, Lisa Kudrow i Walter Matthau.
To dynamiczny film o walce z czasem, szantażu i odwadze zwykłego człowieka w ekstremalnej sytuacji.
3 / 10
„Baby Boom” to amerykańska komedia z 1987 roku w reżyserii Charlesa Shyera, z Diane Keaton w roli głównej. Uwielbiany przez widzów.
„Baby Boom” to ciepła, zabawna opowieść o zmianie życiowych priorytetów, odkrywaniu siebie i równowadze między karierą a rodziną. Film pokazuje, że sukces może mieć wiele różnych znaczeń.
4 / 10
„Zmowa pierwszych żon” z 1996 roku to komedia o trzech przyjaciółkach po czterdziestce, które po latach spotykają się na pogrzebie wspólnej znajomej.
To zabawny, ale też wzruszający film o kobiecej przyjaźni, solidarności i odzyskiwaniu pewności siebie.
5 / 10
„Pani Soffel” to amerykański dramat obyczajowy z 1984 roku w reżyserii Gillian Armstrong. Zdjęcia do filmu kręcono w Pittsburghu i Wisconsin oraz w kanadyjskiej prowincji Ontario.
To poruszająca historia zakazanej miłości, wolności i buntu przeciw społecznym normom.
6 / 10
„Mała doboszka” z 1984 roku to thriller szpiegowski oparty na powieści Johna le Carré, z Diane Keaton w roli głównej.
To pełen napięcia film o manipulacji, lojalności i moralnych dylematach w świecie szpiegów.
7 / 10
„Miłość i śmierć” z 1975 roku to komedia Woody’ego Allena z nim samym i Diane Keaton w rolach głównych.
To inteligentna, ironiczna komedia filozoficzna o miłości, śmierci i ludzkich słabościach, pełna typowego dla Allena humoru słownego i absurdów.
8 / 10
„Pokój Marvina” z 1996 roku to dramat rodzinny z Meryl Streep, Diane Keaton i Leonardo DiCaprio w rolach głównych. Film w gwiazdorskiej obsadzie to idealny pomysł na wolny weekend!
To poruszająca historia o miłości, poświęceniu i znaczeniu rodziny, pełna emocji i ciepła.
9 / 10
„Najwyższa stawka” z 1988 roku to dramat obyczajowy z Diane Keaton w roli głównej.
To emocjonalna opowieść o miłości, macierzyństwie i granicach wolności osobistej, pokazująca, jak społeczne osądy mogą zniszczyć prywatne szczęście.
10 / 10
„Ojciec panny młodej” z 1991 roku to komedia familijna z Steve’em Martinem i Diane Keaton w rolach głównych.
To ciepła, wzruszająca i pełna humoru historia o rodzicielskiej miłości, przemijaniu i trudnym, ale pięknym momencie – wypuszczeniu dziecka w dorosłość.