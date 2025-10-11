Diane Keaton, gwiazda Hollywood i zdobywczyni Oscara, zmarła w wieku 79 lat. Informację potwierdził magazyn People, powołując się na źródła rodzinne. Keaton była jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek, pamiętaną za kultowe role i unikalny styl.

W sobotę, 11 października 2025 roku, świat kina stracił jedną ze swoich najbardziej charakterystycznych postaci. Diane Keaton zmarła w Kalifornii, jak podaje serwis People, powołując się na potwierdzenie od bliskich. Rodzina prosi o uszanowanie ich żałoby i prywatności w tym trudnym czasie.

Keaton przez dekady budowała swoją legendę – zaczynała w teatrze, by potem stać się ikoną ekranu. Przełomową rolą było jej wystąpienie jako Kay Adams w trylogii „Ojciec chrzestny”. Jednak to film „Annie Hall” przyniósł jej Oscara za najlepszą rolę kobiecą i zapisał jej nazwisko złotymi literami w historii kina.

W karierze Keaton znalazły się nie tylko dramaty i kino gangsterskie, ale także komedie i produkcje dla szerokiej publiczności – „Lepiej późno niż wcale”, „Dom wariatów”, „Czerwone”, „The First Wives Club” i wiele innych. Jej filmografia obejmuje ponad pięć dekad twórczości i współpracę z wielkimi reżyserami, jak Woody Allen czy Francis Ford Coppola.

Na razie nie ujawniono przyczyny śmierci aktorki. Bliscy pozostają w ciszy i proszą o uszanowanie ich bólu.