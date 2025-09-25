times-dark
Kozaczek
Trójka dzieci z dwoma innymi kobietami, randkowe show w TV… Piotr Bukowiecki ma naprawdę burzliwą historię

Kim jest partner Edyty Herbuś? Jego życie prywatne to gotowy scenariusz na serial!

Kim jest Piotr Bukowiecki, partner Edyty Herbuś? Jego życie prywatne to gotowy scenariusz na serial

Piotr Bukowiecki, dziś znany głównie jako partner Edyty Herbuś, ma za sobą naprawdę burzliwą i pełną zwrotów akcji historię prywatną.

Niewielu wie, że ten producent telewizyjny był związany z wieloma znanymi kobietami, doczekał się trójki dzieci i… wystąpił w randkowym show!

Pierwszą żoną Bukowieckiego była aktorka Karolina Rosińska, którą widzowie mogą kojarzyć z filmów „Poranek kojota” czy „Uprowadzenie Agaty”.

Para doczekała się dwójki dzieci – Vivian i Melchiora. Choć początkowo tworzyli szczęśliwe małżeństwo, relacja zakończyła się rozwodem, a aktorka przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych.

Niedługo później media obiegła wieść, że Bukowiecki związał się z Dorotą Gardias.

Plotkowano, że to właśnie ten romans mógł być powodem rozpadu jego pierwszego małżeństwa.

Pogodynka tłumaczyła jednak, że Piotr był już w trakcie rozwodu. W 2013 roku para powitała na świecie córeczkę Hanię.

Ich związek wzbudzał ogromne zainteresowanie – pojawiali się razem na ściankach, a Gardias nie szczędziła publicznych wyznań o swoim szczęściu.

Niestety, relacja rozpadła się w 2015 roku. Tabloidy donosiły, że producent „całe dnie spędzał na graniu w gry komputerowe”, co miało być jedną z przyczyn kryzysu.

Po rozstaniu z Gardias Piotr postanowił… spróbować sił w programie „Pierwsza randka”.

To było spore zaskoczenie, bo na co dzień działał po drugiej stronie kamery. W show przedstawił się jako „totalnie nudny pantofel” i „pieszczoszek”. Widzowie zobaczyli, jak producent próbuje poderwać Izę, a w trakcie spotkania pozwolił sobie nawet na dotyk kolana partnerki i deklaracje o… małżeństwie!

Choć wydawało się, że między nimi zaiskrzyło, ta przygoda nie skończyła się happy endem.

Prawdziwe uczucie przyszło dopiero w 2017 roku, gdy Piotr poznał Edyta Herbuś.

Początkowo połączyła ich współpraca zawodowa, ale szybko relacja przerodziła się w romans. W 2018 roku oficjalnie pokazali się razem na festiwalu filmowym w Gdyni, a od tego czasu coraz częściej publikują wspólne zdjęcia w sieci.

Herbuś nie ukrywa, że wreszcie znalazła mężczyznę, który daje jej poczucie bezpieczeństwa.

,,Spotkałam mężczyznę, który ma bardzo podobną wizję wspólnego życia i potrafi być świetnym partnerem na co dzień. Jestem szczęśliwa i pełna optymizmu”

– mówiła w „Pytaniu na Śniadanie”.

Dziś aktorka pomaga ukochanemu w wychowywaniu jego dzieci i tworzy patchworkową rodzinę.

Para nie kryje, że w ich związku pojawiają się również trudniejsze chwile, ale jak sama Herbuś przyznaje, Piotr potrafi rozładować każdą emocjonalną sytuację.

