Viral Radar TIKTOK: Zatrzymania influencerów, nowa piosenka Wieniawy i…wspomnienia z kwarantanny (WIDEO)

Wiosna na TikToku: porządki, stylizacje i nowe początki

Nowy sezon, nowa energia – TikTok zalewa fala filmików z wiosennymi porządkami i modowymi inspiracjami. Hashtagi związane z organizacją przestrzeni, minimalistycznym stylem życia i metamorfozami wnętrz biją rekordy popularności. Użytkownicy pokazują, jak skutecznie pozbyć się zbędnych rzeczy, a metody takie jak „one in, one out” czy viralowa „zasada 12-12-12” podbijają sieć.

Nie brakuje też treści modowych. Wiosenne outfity to teraz jeden z najczęściej wyszukiwanych tematów – królują pastelowe zestawy, warstwowe stylizacje i powrót do minimalistycznej elegancji. Popularne hashtagi to #SpringCleaning, #SpringOutfits, #DeclutterYourLife, a także #CapsuleWardrobe, który promuje świadome podejście do mody.

Wraz z pierwszymi cieplejszymi dniami internauci stawiają na symboliczne „odświeżenie” – nie tylko w szafie, ale i w życiu. Na TikToku pojawiają się motywacyjne treści o robieniu „życiowych porządków”, stawianiu na rozwój i pozbywaniu się toksycznych nawyków. Wiosna to w końcu najlepszy moment na nowe początki.

Jednak wśród filmików z porządkami jeden szczególnie przykuł uwagę internautów. W Kauflandzie w Gnieźnie jeden z pracowników został nagrany, jak… odkurza półki z chlebem i bułkami zwykłym odkurzaczem, lawirując między leżącym pieczywem.

Nagranie błyskawicznie stało się viralem, wywołując burzliwą dyskusję. Filmik idealnie wpisał się w trend #SpringCleaning, choć raczej nie w takim wydaniu, jakiego oczekiwaliby klienci.