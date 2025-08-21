Wersow zrobiła show na scenie „Maybelline New York Music Stories”! Brylowała w stylizacji wartej FORTUNĘ
Influencerka zadbała o każdy szczegół wyglądu.
Wersow pojawiła się na evencie marki Maybelline w stylizacji, która łączy w sobie nutę retro, sportową energię i luksusowy sznyt.
Influencerka postawiła na zestaw z charakterystycznym monogramem Gucci. Sama kurtka to koszt ok. 15 tysięcy złotych. Spodenki natomiast można kupić za ok. 6,5 tysiąca złotych.
Jednym z najmocniejszych punktów looku były wysokie buty w odcieniach oliwkowej zieleni i brązu, które nadały całej stylizacji charakteru i przełamały klasyczny vibe monogramu.
Wersow uzupełniła outfit okrągłymi okularami przeciwsłonecznymi w niebieskich szkłach, które nadały całości futurystycznego akcentu.
Gładki, wysoki kucyk z pozostawionymi z przodu pasmami podkreślił modny, dziewczęcy styl.
