Wyjątkowe gwiazdy na premierze spektaklu „Ferdydurke”! Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Maria Seweryn (FOTO)

Janusz Tylman

Sztuka, podobnie jak awangardowa powieść Gombrowicza, to wycieczka w poszukiwaniu własnej tożsamości i okazja do tego, by spojrzeć sobie prosto w oczy i poszukać odpowiedzi w głębi własnej duszy. Dodatkowo, jest satyrą na temat edukacji i moralności społeczeństwa.