Z tyłu karteczki, a z przodu obłęd! Iwona Węgrowska na finale „Top Model”

Autor Hanna Kuchlin

Zobaczcie zdjęcia!

1/5 Iwona Węgrowska na finale "Top Model"
Iwona Węgrowska na finale "Top Model", fot. KAPIF

Iwona Węgrowska to polska wokalistka pop i autorka tekstów, która zdobyła popularność w latach 2000. swoim mocnym głosem i charakterystycznym wizerunkiem scenicznym.

 

Zasłynęła przebojami takimi jak „4 lata” czy „Pokonaj siebie”, a w mediach bywa komentowana także ze względu na barwne życie prywatne i odważny styl. Regularnie pojawia się na wydarzeniach show-biznesowych, udziela wywiadów i pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek polskiej sceny rozrywkowej.

2/5 Iwona Węgrowska na finale "Top Model"
Iwona Węgrowska na finale "Top Model", fot. KAPIF

W środę pojawiła się na finale „Top Model”. Postawiła na odważną stylizację.

3/5 Iwona Węgrowska na finale "Top Model"
Iwona Węgrowska na finale "Top Model", fot. KAPIF

Postawiła na biały garnitur. Odważny dekolt gwiazdy przyciągał wszystkie spojrzenia.

4/5 Iwona Węgrowska na finale "Top Model"
Iwona Węgrowska na finale "Top Model", fot. KAPIF

Rozpuszczone włosy, dopasowany do całości garnitur i idealna stylizacja gotowa!

5/5 Iwona Węgrowska na finale "Top Model"
Iwona Węgrowska na finale "Top Model", fot. KAPIF

Na plecach marynarki z pokaźnym dekoltem miała naklejone różowe karteczki.

 

Jak wam się podoba jej wygląd?

