Z tyłu karteczki, a z przodu obłęd! Iwona Węgrowska na finale „Top Model”
Zobaczcie zdjęcia!
Iwona Węgrowska to polska wokalistka pop i autorka tekstów, która zdobyła popularność w latach 2000. swoim mocnym głosem i charakterystycznym wizerunkiem scenicznym.
Zasłynęła przebojami takimi jak „4 lata” czy „Pokonaj siebie”, a w mediach bywa komentowana także ze względu na barwne życie prywatne i odważny styl. Regularnie pojawia się na wydarzeniach show-biznesowych, udziela wywiadów i pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek polskiej sceny rozrywkowej.
W środę pojawiła się na finale „Top Model”. Postawiła na odważną stylizację.
Postawiła na biały garnitur. Odważny dekolt gwiazdy przyciągał wszystkie spojrzenia.
Rozpuszczone włosy, dopasowany do całości garnitur i idealna stylizacja gotowa!
Na plecach marynarki z pokaźnym dekoltem miała naklejone różowe karteczki.
Jak wam się podoba jej wygląd?