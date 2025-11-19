Iwona Węgrowska to polska wokalistka pop i autorka tekstów, która zdobyła popularność w latach 2000. swoim mocnym głosem i charakterystycznym wizerunkiem scenicznym.

Zasłynęła przebojami takimi jak „4 lata” czy „Pokonaj siebie”, a w mediach bywa komentowana także ze względu na barwne życie prywatne i odważny styl. Regularnie pojawia się na wydarzeniach show-biznesowych, udziela wywiadów i pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek polskiej sceny rozrywkowej.