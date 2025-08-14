times-dark
Kozaczek
Z życia gwiazd

Zachwycona Karolina Gilon pokazuje remont w nowym domu i rozprawia: „Jaram się, jak małe dziecko” (FOTO)

Prezenterka opowiedziała fanom o każdym pomieszczeniu.

Karolina Gilon Mateusz Świerczyński
/ 14.08.2025 /
Aurora
IG/karolinagilonofficial źródło IG/karolinagilonofficial

1 / 13

Nowy dom Karoliny Gilon

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński jakiś czas temu poinformowali fanów, że kupili dom. Celebrytka przyznała, że w mieszkaniu ciężko było im pomieścić się wraz z Franiem, czyli ich malutkim synkiem.

IG/karolinagilonofficial źródło IG/karolinagilonofficial

2 / 13

Nowy dom Karoliny Gilon

Teraz pokazała relację z budowy. Choć dom potrzebuje jeszcze wielu prac wykończeniowych, Karolina nie ukrywała zachwytu z dotychczasowego postępu prac.

IG/karolinagilonofficial źródło IG/karolinagilonofficial

3 / 13

Nowy dom Karoliny Gilon

Pokazała łazienkę, w której znajdzie się prysznic i wanna, podświetlane szafki i wiele luster.

IG/karolinagilonofficial źródło IG/karolinagilonofficial

4 / 13

Nowy dom Karoliny Gilon

Pokazała także pomieszczenie gospodarcze, które posłuży jej jako pralnia.

IG/karolinagilonofficial źródło IG/karolinagilonofficial

5 / 13

Nowy dom Karoliny Gilon

Podczas filmiku na Instagramie wyznała, że Franio będzie miał ogromny pokój z drzwiami balkonowymi i oknem nad łóżkiem.

IG/karolinagilonofficial źródło IG/karolinagilonofficial

6 / 13

Nowy dom Karoliny Gilon

Karolina Gilon z niecierpliwością czeka na koniec remontu. Z pewnością pochwali się fanom efektem końcowym każdego z pomieszczeń w ich nowym gniazdku.

IG/karolinagilonofficial źródło IG/karolinagilonofficial

7 / 13

Nowy dom Karoliny Gilon
IG/karolinagilonofficial źródło IG/karolinagilonofficial

8 / 13

Nowy dom Karoliny Gilon
IG/karolinagilonofficial źródło IG/karolinagilonofficial

9 / 13

Nowy dom Karoliny Gilon
IG/karolinagilonofficial źródło IG/karolinagilonofficial

10 / 13

Nowy dom Karoliny Gilon
IG/karolinagilonofficial źródło IG/karolinagilonofficial

11 / 13

Nowy dom Karoliny Gilon
IG/karolinagilonofficial źródło IG/karolinagilonofficial

12 / 13

Nowy dom Karoliny Gilon
IG/karolinagilonofficial źródło IG/karolinagilonofficial

13 / 13

Nowy dom Karoliny Gilon
