Zachwycona Karolina Gilon pokazuje remont w nowym domu i rozprawia: „Jaram się, jak małe dziecko” (FOTO)
Prezenterka opowiedziała fanom o każdym pomieszczeniu.
1 / 13
Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński jakiś czas temu poinformowali fanów, że kupili dom. Celebrytka przyznała, że w mieszkaniu ciężko było im pomieścić się wraz z Franiem, czyli ich malutkim synkiem.
2 / 13
Teraz pokazała relację z budowy. Choć dom potrzebuje jeszcze wielu prac wykończeniowych, Karolina nie ukrywała zachwytu z dotychczasowego postępu prac.
3 / 13
Pokazała łazienkę, w której znajdzie się prysznic i wanna, podświetlane szafki i wiele luster.
4 / 13
Pokazała także pomieszczenie gospodarcze, które posłuży jej jako pralnia.
5 / 13
Podczas filmiku na Instagramie wyznała, że Franio będzie miał ogromny pokój z drzwiami balkonowymi i oknem nad łóżkiem.
6 / 13
Karolina Gilon z niecierpliwością czeka na koniec remontu. Z pewnością pochwali się fanom efektem końcowym każdego z pomieszczeń w ich nowym gniazdku.
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13