Jakiś czas temu w sieci pojawiło się dość emocjonalne nagranie Karoliny Gilon, która zalana łzami poinformowała o zwolnieniu z Polsatu. Warto wspomnieć, że była ona prezenterką w takich programach rozrywkowych jak: „Ninja Warrior Polska” czy Love Island. Wyspa miłości”. Teraz do mediów dotarły plotki, że TVN jest zainteresowany prezenterką, a nawet mieliby dla niej konkretną ofertę pracy. Czy Gilon skusi sie na taką współpracę?

Ewa Wachowicz zaszokowana zwolnieniem Karoliny Gilon z Polsatu: „Ten rynek w tej chwili jest podzielony…” (WIDEO)

Karolina Gilon dostanie posadę w TVN?

Warto wspomnieć, że niedawno Karolina Gilon wracając z urlopu macierzyńskiego, dowiedziała się, że nie ma już dla niej posady w Polsacie i nie pojawi się jako gospodyni w kolejnych sezonach. Według stacji decyzja ta nie miała być podyktowana urlopem macierzyńskim celebrytki, a była to kwestia tego, że jej kontrakt dobiegł końca. Zrozpaczona celebrytka pisała: „Kiedy po macierzyńskim chcesz wrócić do pracy, ale okazuje się, że nie ma dla ciebie miejsca”.

Karolina Gilon ostro do Miszczaka po jego słowach. „Nigdy nie miałam Porsche!”

Po odejściu Gilon w sieci rozpętała się niemała burza. Wiele znanych osób w sieci zaczęło wyrażać publiczne wsparcie dla prezenterki, a ta w międzyczasie dopiekła też dyrektorowi programowemu stacji Edwardowi Miszczakowi: „Dziewczyny, nigdy nie dajcie sobie wmówić, że zdrowa ciąża to „trudna sytuacja prywatna”! Ciąża i macierzyństwo to jest po prostu życie! Które nie osłabia, tylko wzmacnia. Odkąd jest Franek, czuję się mocniejsza, jeszcze bardziej gotowa do wszelakich wyzwań. W ogóle nie dawajcie sobie nic wmawiać (…). Nigdy nie miałam Porsche. Mam Mercedesa, który jest na sprzedaż. Edward, nie chcesz kupić? Póki twój kontrakt obowiązuje?”

Teraz jak donosi źródło „Pudelka” Karoliną Gilon ma być zainteresowana konkurencyjna stacja, z którą już kiedyś była związana.

Lidka zawsze nazywała Karolinę zwierzęciem telewizyjnym. Choć rozpoznawalność zyskała w „Top Model”, to uważała, że to ona zrobiła z niej prezenterkę w programach TTV. Ubolewała, jak przeszła do Polsatu, ale nie obraziła się, bo rozumiała powody i zawsze trzymała za nią kciuki – przekazało źródło „Pudelka”.

Edward Miszczak bezlitośnie o zwolnieniu Karoliny Gilon: „W Porsche fajnie się płacze”

Podobno stacja rozważa zatrudnienie Gilon w jednym ze swoich formatów, a w konkretach padło poprowadzenie popularnego show „Mam Talent” u boku Janka Pirowskiego. Warto wspomnieć, że miejsce to jakiś czas temu ustąpiła Agnieszka Woźniak-Starak, rezygnując całkowicie z pracy w stacji.

Z ust pani dyrektor padło zdanie, że skoro Karolina jest wolna, to trzeba to wykorzystać, bo fajnie byłoby ją mieć w TVN. Była już wstępna burza mózgów na ten temat i możliwe, że jakby chciała, to mogłaby poprowadzić „Mam talent” z Jankiem Pirowskim. Opcji jest kilka, ale to najpierw Karolina musi spotkać się z Lidką, by zobaczyć, czego każda z nich oczekuje i jak widzi ewentualną współpracę. Chęci są i zobaczymy, co z tego wyjdzie – dodaje informator „Pudelka”.

Chcielibyście zobaczyć Karolinę w jakimś formacie TVN-u?