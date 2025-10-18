times-dark
Nie tylko Klaudia El Dursi męczy się z tą chorobą. One także się z tym borykają: „Mocno cierpię…"

To znana i dotkliwa choroba!

18.10.2025
Olga Kalicka

O problemach związanych ze zdrowiem mówi się teraz częściej. Coraz więcej gwiazd decyduje się również, aby publicznie opowiedzieć o swoich zmaganiach i wcale nie ukrywa swoich dolegliwości, a wręcz przeciwnie. Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach jedną z popularniejszych dolegliwości jest SIBO, czyli rozrost bakteryjny jelita cienkiego. Nadmiar bakterii w jelicie powoduje wiele nieprzyjemnych dolegliwości, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Dziś przedstawiamy gwiazdy, które otwarcie przyznały, że chorują na SIBO.

 

Olga Kalicka należy do grona gwiazd zmagający się z SIBO. Aktorka pewnego razu w social mediach narzekała na swój SIBObrzuch, śmiejąc się, że nie wie, czy to choroba czy miłość do jedzenia.

 

„Generalnie od długiego czasu miałam problemy z brzuchem i cokolwiek nie zjadłam, to nagle puchłam. W dużej mierze było to połączone ze stresem, więc po wielu miesiącach zrobiłam ten test na SIBO i się okazało, że je mam… Ale tak szczerze mówiąc, to ja tego nie leczę… Planuję pojechać na wyjazd oczyszczający wątrobę i wierzę, że to całe SIBO zniknie” – pisała kiedyś na Instagramie.

Honorata Skarbek

Jedną z gwiazd polskiego show-biznesu, która nie kryje się ze swoją chorobą SIBO jest także Honorata Skarbek. Pewnego razu w „Pytaniu na Śniadanie” piosenkarka taK mówiła o swoich dolegliwościach:

 

„U mnie objawiało się to bardzo wzdętym brzuchem. W momencie, kiedy jadłam cokolwiek, czułam ogromne przelewania w brzuchu, a on sam wizualnie przypominał piąty/szósty miesiąc ciąży. Ta frustracja wzrasta do tego etapu, że boisz się cokolwiek zjeść”

 

Wokalista przyznała wówczas, że przy tym schorzeniu nie może pozwolić sobie na wszystko, co chce i musi przestrzegać diety:

 

„Nie mogę sobie codziennie wyjść na miasto ze znajomymi i zamawiać z karty, co tylko chcę, bo mam specjalną tabelę. Nawet jak ostatnio byłam na wakacjach, to wybierałam sobie rzeczy z bufetu i musiałam patrzeć, co mogę, a czego nie mogę. Łatwiej byłoby zacząć od tego, czego nie mogę, a nie mogę produktów wysoko fermentujących”.

 

 

Piosenkarka w 2024 roku otwarcie wyznała w social mediach, że SIBO bardzo jej doskwiera, gdzie pisała:

„Wykończy mnie to ku*estwo. Raz brzuch jak deska, raz – piąty miesiąc ciąży”.

Karolina Gilon

Karolina Gilon to kolejna gwiazda, która zmaga się z SIBO. Celebrytka zdiagnozowała swój problem już w 2020 roku.

 

„To jest never ending story. Odkąd schudłam, będąc na diecie, na której jadłam zdrowiej i mniejsze porcje, jest dużo lepiej. Aczkolwiek dolegliwości jeszcze są. Wciąż są momenty, kiedy mocno cierpię, ale wiem, że jeszcze chwila i będzie dobrze” – zdradziła w social mediach.

 

Co ciekawe, podczas wywiadu w „Halo tu Polsat” Gilon przyznała, że po urodzeniu synka na początku tego roku jej objawy SIBO się wyciszyły.

 

„Franeczek mnie wyleczył, nagle. Po prostu jak za dotknięciem magicznej różdżki moje problemy z jelitami przeszły. Nie wiem, jak to jest możliwe. Są różne opinie, że to się zdarza, że często ciąża leczy pewne problemy w organizmie kobiety, zmienia po prostu florę bakteryjną. Nawet niektóre kobiety mówią o tym, że nagle przestają mieć jakieś alergie” – opowiadała.

Klaudia El Dursi

Klaudia El Dursi również należy do grona gwiazd z chorobą SIBO. Celebrytka przez jakiś już czas zmagała się z dolegliwościami żołądkowymi, a w 2021 roku zdiagnozowano, że ma właśnie SIBO. El Dursi bardzo źle wspomina okres leczenia, który była dla niej wręcz wykańczający.

 

„Po szeregu różnych leczeń, przyjętych antybiotyków i stosowania różnych diet doszło do sytuacji, że nie jadłam już prawie nic. Ciągle źle się czułam, miałam przeróżne dolegliwości ze strony układu pokarmowego, doszedł do tego lęk. Wtedy postanowiłam, że czas sobie pomóc, zaczynając od głowy. Do tego niekonwencjonalne leczenie tym, co daje nam matka natura i po kilku miesiącach, nigdy nie było lepiej. Odstawiłam leki i tak już zostało. Mam nadzieję, że to zamknięty rozdział w moim życiu” – pisała El Dursi w social mediach.

Anna Lewandowska

Z chorobą SIBO mierzy się również Anna Lewandowska. Wiadomo, że trenerka i gwiazda fitness wspomaga się m.in. dietą low FODMAP, która polega na ograniczeniu lub wyeliminowaniu produktów bogatych w fermentujące węglowodany.

 

„Odpowiednią terapię ustala oczywiście lekarz prowadzący, ale nie zapominajmy również o dietetyku, który pomoże ustalić odpowiednią dietę czy suplementację. W przypadku SIBO mówimy o diecie low FODMAP, czyli wykluczeniu produktów, które mocno fermentują w naszym układzie pokarmowym (…). Ważne, aby po zakończeniu leczenia ponownie przeprowadzić badania w kierunku SIBO i zobaczyć czy nasze leczenie przyniosło oczekiwany rezultat” – pisała na Instagramie.

Joanna Krupa

Joanna Krupa to kolejna z gwiazd w show-biznesie, która od lat walczy z dolegliwościami SIBO. Modelka, choć może się pochwalić nienaganną sylwetką, to swego czasu choroba była dla niej przeszkodą w zawodzie.

 

„Pracowałam już jako modelka, miałam dwadzieścia lat, i zawsze miałam problemy z jelitami. Nieraz byłam na planie i nie czułam się pewna siebie, bo nie miałam płaskiego brzuszka. Jak masz problem z jelitami, to czujesz się dwa razy większa” – wspominała kiedyś w rozmowie z „Party”.

 

„Czułam się napęczniała, a po ciąży było dużo gorzej. W moim biznesie bardzo mi to przeszkadzało. W tamtym roku byłam na nagraniach „Top Model” i ktoś mi powiedział, że jest taka niesamowita dietetyczka, więc zdecydowałam się do niej pójść” – zdradziła w „Dzień dobry TVN”.

Selena Gomez

Z kolei wśród zagranicznych gwiazd otwarcie o swoim problemem z SIBO mówi Selena Gomez. Aktorka i piosenkarka swego czasu była obiektem hejtu ze względu na swoją większą wagę. Jej sylwetka stała się wielki tematem do dyskusji w sieci, aż w końcu Gomez wyznała, że stoją za tym problemy zdrowotne takie jak toczeń czy właśnie SIBO. Warto wspomnieć, że gwiazda kilka lat temu przeszła także przeszczep nerki.

 

„Mam SIBO i dochodzi do zaostrzenia objawów. Mam gdzieś, że nie wyglądam jak patyk. Nie mam takiego ciała. Koniec tematu. Nie, nie jestem ofiarą. Jestem po prostu człowiekiem” – pisała gwiazda.

