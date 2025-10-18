Nie tylko Klaudia El Dursi męczy się z tą chorobą. One także się z tym borykają: „Mocno cierpię…”

Olga Kalicka

O problemach związanych ze zdrowiem mówi się teraz częściej. Coraz więcej gwiazd decyduje się również, aby publicznie opowiedzieć o swoich zmaganiach i wcale nie ukrywa swoich dolegliwości, a wręcz przeciwnie. Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach jedną z popularniejszych dolegliwości jest SIBO, czyli rozrost bakteryjny jelita cienkiego. Nadmiar bakterii w jelicie powoduje wiele nieprzyjemnych dolegliwości, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Dziś przedstawiamy gwiazdy, które otwarcie przyznały, że chorują na SIBO.

Olga Kalicka należy do grona gwiazd zmagający się z SIBO. Aktorka pewnego razu w social mediach narzekała na swój SIBObrzuch, śmiejąc się, że nie wie, czy to choroba czy miłość do jedzenia.

„Generalnie od długiego czasu miałam problemy z brzuchem i cokolwiek nie zjadłam, to nagle puchłam. W dużej mierze było to połączone ze stresem, więc po wielu miesiącach zrobiłam ten test na SIBO i się okazało, że je mam… Ale tak szczerze mówiąc, to ja tego nie leczę… Planuję pojechać na wyjazd oczyszczający wątrobę i wierzę, że to całe SIBO zniknie” – pisała kiedyś na Instagramie.