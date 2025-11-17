Katarzyna Zillmann, czyli znana wioślarka i Julia Walczak, która podobnie jak Kasia również jest sportsmenką i kajakarką, przez kilka ostatnich lat tworzyły harmonijny, pełen ciepła związek, którego nigdy nie ukrywały przed światem.

Obie otwarcie opowiadały o swojej relacji, wspierając się wzajemnie w życiu codziennym i w zawodowych wyzwaniach. Od kilku dni w mediach pojawiały się spekulacje o kryzysie w ich relacji, a teraz gruchnęły wieści o ich rozstaniu.