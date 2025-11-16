Zniknął z show-biznesu i został rolnikiem. Imponująca posiadłość Pudzianowskiego (FOTO)

Mariusz Pudzianowski to polski sportowiec, strongman i zawodnik MMA , który jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu. Znany przede wszystkim jako pięciokrotny mistrz świata Strongman. Serca fanów zdobył nie tylko niezwykłą siłą, ale też determinacją i wytrzymałością, które dały mu szansę na światowy sukces.