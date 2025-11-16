Zniknął z show-biznesu i został rolnikiem. Imponująca posiadłość Pudzianowskiego (FOTO)
Mariusz Pudzianowski to polski sportowiec, strongman i zawodnik MMA , który jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu. Znany przede wszystkim jako pięciokrotny mistrz świata Strongman. Serca fanów zdobył nie tylko niezwykłą siłą, ale też determinacją i wytrzymałością, które dały mu szansę na światowy sukces.
Po zakończeniu kariery strongmana Pudzianowski rozpoczął nowy rozdział w życiu sportowym, stając się popularnym zawodnikiem MMA w organizacji KSW. Poza sportem prowadzi także własne biznesy, a nawet ma własne gospodarstwo rolno‑sadownicze w okolicach Białej Rawskiej.
Przez lata kariery Mariusz Pudzianowski dorobił się fortuny, którą właśnie pomnaża w swoich biznesach. Dzięki temu mógł pozwolić sobie na luksusową posiadłość z dala od zgiełku. Sportowiec dorobił się domu z dużym ogrodem, a sama posiadłość wyposażona jest kilka udogodnień.
Sportowiec ma w swoim domu własną siłownię, zatem nie musi daleko się ruszać, aby dbać o swoją formę.
Poza tym Pudzianowski ma nawet saunę, z której lubi często korzystać.
Większość zdjęć, które możemy zobaczyć w social mediach sportowca, znajdują się raczej na zewnątrz jego posesji. Na pierwszy rzut oka widzimy piękny ogród z dużą ilością drzew i krzaków iglastych. Jest tutaj również altana i mała fontanna.
Dom jednak zaaranżowany jest w neutralnych i brązowych kolorach. Spójrzcie, jak się urządził.