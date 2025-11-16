Nawigacja

Zniknął z show-biznesu i został rolnikiem. Imponująca posiadłość Pudzianowskiego (FOTO)

1/11 Dom Mariusza Pudzianowskiego
Dom Mariusza Pudzianowskiego
source: Instagram/pudzianofficial

Mariusz Pudzianowski to polski sportowiec, strongman i zawodnik MMA , który jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu. Znany przede wszystkim jako pięciokrotny mistrz świata Strongman. Serca fanów zdobył nie tylko niezwykłą siłą, ale też determinacją i wytrzymałością, które dały mu szansę na światowy sukces.

2/11 Dom Mariusza Pudzianowskiego
Dom Mariusza Pudzianowskiego
source: Instagram/pudzianofficial

Po zakończeniu kariery strongmana Pudzianowski rozpoczął nowy rozdział w życiu sportowym, stając się popularnym zawodnikiem MMA w organizacji KSW. Poza sportem prowadzi także własne biznesy, a nawet ma własne gospodarstwo rolno‑sadownicze w okolicach Białej Rawskiej.

3/11 Dom Mariusza Pudzianowskiego
Dom Mariusza Pudzianowskiego
source: Instagram/pudzianofficial

Przez lata kariery Mariusz Pudzianowski dorobił się fortuny, którą właśnie pomnaża w swoich biznesach. Dzięki temu mógł pozwolić sobie na luksusową posiadłość z dala od zgiełku. Sportowiec dorobił się domu z dużym ogrodem, a sama posiadłość wyposażona jest kilka udogodnień.

4/11 Dom Mariusza Pudzianowskiego

Sportowiec ma w swoim domu własną siłownię, zatem nie musi daleko się ruszać, aby dbać o swoją formę.

5/11 Dom Mariusza Pudzianowskiego

Poza tym Pudzianowski ma nawet saunę, z której lubi często korzystać.

6/11 Dom Mariusza Pudzianowskiego

Większość zdjęć, które możemy zobaczyć w social mediach sportowca, znajdują się raczej na zewnątrz jego posesji. Na pierwszy rzut oka widzimy piękny ogród z dużą ilością drzew i krzaków iglastych. Jest tutaj również altana i mała fontanna.

7/11 Dom Mariusza Pudzianowskiego
Dom Mariusza Pudzianowskiego
source: Instagram/pudzianofficial

Dom jednak zaaranżowany jest w neutralnych i brązowych kolorach. Spójrzcie, jak się urządził.

8/11
source: Instagram/pudzianofficial
source: Instagram/pudzianofficial
9/11 Dom Mariusza Pudzianowskiego
Dom Mariusza Pudzianowskiego
source: Instagram/pudzianofficial
10/11 Dom Mariusza Pudzianowskiego
11/11 Dom Mariusza Pudzianowskiego
Dom Mariusza Pudzianowskiego
source: Instagram/pudzianofficial
