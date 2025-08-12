Była skromną ekspedientką, gdy on robił wielką karierę. Tak potoczyły się miłosne losy Ronaldo i Georginy

Historia miłosna Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez

Choć od wielu lat oczy całego świata są skierowane na bajkowe życie Ronaldo i Georginy, to ich droga miłosna nie zawsze była usłana różami, a historia poznania niczym z filmu. Warto wspomnieć, że para poznała się w 2016 roku w sklepie. Wówczas 22-letnia Georgina pracowała jako sprzedawczyni w butiku Gucci. Pewnego dnia Rodriguez trafiła na gwiazdora futbolu, który postanowił wybrać się na zakupy do luksusowego salonu, w którym pracowała. Uczucie pomiędzy tą dwójką od razu wybuchnęło. Młoda ekspedientka była podekscytowana i zdenerwowana jednocześnie towarzystwem Ronaldo. Sportowcowi także od razu Rodriguez wpadła w oko.

„To była taka chwila, gdy dwie osoby od razu przypadają sobie do gustu. Potem nie mogłem o niej zapomnieć” – opowiadał kiedyś Ronaldo.

„Cristiano i ja zakochaliśmy się w sobie od pierwszego wejrzenia. Kiedy zobaczyłam go po raz pierwszy, poczułam, że czas się zatrzymał. (…) Jest najprzystojniejszym mężczyzną, jakiego moje oczy kiedykolwiek widziały” – mówiła Rodriguez w wywiadzie dla hiszpańskiego „Elle”.