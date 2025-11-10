Gwiazdor „TzG” pod wpływem substancji w programie! Partnerka błagała go na kolanach, żeby wystąpił

Telewizyjny hit Polsatu od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów. Na parkiecie występowały największe gwiazdy od sportowców po muzyków i aktorów. Widzowie kochają emocje, blask reflektorów i widowiskowe choreografie. Ale za kulisami często dzieją się rzeczy, których kamery nie pokazują.

Choć „Taniec z gwiazdami” uchodzi za rodzinny program, to wielokrotnie był świadkiem dziejących się w nim skandali. Uczestnicy w programie opowiadali o bólu, łzach i presji, jaka towarzyszy im podczas prób. Wiele par mierzyło się z kontuzjami, a jeszcze więcej z własnymi słabościami. Ale to, co właśnie ujawnił jeden z byłych uczestników przeszło najśmielsze oczekiwania widzów.

Druga twarz tanecznego show

Paweł Mikołajuw, znany jako Popek wrócił wspomnieniami do swojego udziału w programie z 2018 roku. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim muzyk przyznał, że udział w „Tańcu z gwiazdami” był dla niego ogromnym wyzwaniem, zarówno fizycznym i psychicznym. Początkowo zgłosił się, by „ocieplić wizerunek” i przekonać pewną starszą kobietę, że nie jest diabłem. Ale z czasem, jak przyznaje ta ciągła presja zaczęła go przerastać:

W finałowym odcinku… już tak się nachlałem i nawąchałem, że Janja klęczała przede mną i błagała: ‘Paweł, wyłaź!’. Nie mogłem wyjść z kibla, byłem porobiony – wyznał w szczerym tonie.

Popek przyznał też, że wielokrotnie występował na scenie pod wpływem. Choć muzyk ostatecznie zajął trzecie miejsce to udział w programie wspomina jako „emocjonalny koszmar”.

Tak, byłem pijany w live’ach. Może gdybym był trzeźwy, odpadłbym wcześniej.(…) Taniec złamał mi serce. Płakałem w toalecie jak blondynka, którą zostawił mąż – mówił.

