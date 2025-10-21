W najnowszym odcinku podcastu „WojewódzkiKędzierski”, w którym ostatnio gościem był Popek, patoinfluencer i zawodnik MMA odniósł się do postaci Karola Nawrockiego, byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a obecnie prezydenta Polski.

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość

Popek o przeszłości Karola Nawrockiego

W rozmowie pojawił się nieoczekiwany wątek dotyczący umiejętności bokserskich Nawrockiego i jego ciemniej przeszłości. Na pytanie od Kuby Wojewódzkiego, czy jest dobrym pięściarzem, Popek odpowiedział:

Słyszałem, że jest dobry. Słyszałem, że się kiedyś napi**** i to równo. W akcji go nigdy nie widziałem, ale nawet jak widzę jego walkę z cieniem, to widzę, że jest dobry.

Ile dzieci ma Karol Nawrocki? To duża rodzina!

Wojewódzki nie dawał za wygraną i dopytał, czy to prawda, że podczas akcji kibolskich, Karol Nawrocki szedł w pierwszym rzędzie. Popek przyznał, że nie zna Nawrockiego osobiście i nie śledzi środowiska piłkarskiego, z którego ten się wywodzi, jednak z rozmów, jakie słyszał, ma wrażenie, że obecny Prezydent ma reputację twardego zawodnika:

Tak słyszałem, ale jak było naprawdę, to nie wiem. Nie siedzę w tym świecie piłkarskim, także znam tylko ze słuchu – dodał Popek.

Karol Nawrocki jeździ furą za miliony! Przez 5 lat jednak nie będzie mógł wsiąść za kierownicę (WIDEO)

Fragment rozmowy szybko zaczął krążyć w sieci, wzbudzając spore zainteresowanie internautów. Wielu z nich zwróciło uwagę na zaskakujący ton wypowiedzi Popka, który zwykle nie komentuje osób ze świata polityki czy instytucji publicznych.

Podcast „WojewódzkiKędzierski”, prowadzony przez Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, często staje się areną nieoczekiwanych wyznań i anegdot.