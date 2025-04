Helena Deeds to polska agentka nieruchomości i osobowość telewizyjna, znana z udziału w programach reality show „Żony Hollywood” oraz „Żony Miami”. Wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie zdobyła pozycję w renomowanej firmie nieruchomościowej. Specjalizuje się w sprzedaży luksusowych posiadłości. W życiu prywatnym Helena była związana z Rodrigo Iglesiasem, z którym nie tylko dzieliła życie osobiste, ale również prowadziła wspólne interesy. Ich związek zakończył się w 2024 roku.

Helena Deeds zdradza szczegóły przeszczepu włosów!

Jej życie prywatne i zawodowe jest często tematem zainteresowania mediów, a ona sama chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z publicznością. Helena Deeds to kobieta, która nie boi się mówić wprost o tym, co dla wielu wciąż pozostaje tematem tabu.

Helena Deeds wspiera rządy Donalda Trumpa: „Liczę, że zrobi porządek z imigrantami” (WIDEO)

Znana z przebojowego charakteru i luksusowego stylu życia, gwiazda „Żon Miami” w rozmowie z Kozaczkiem postanowiła opowiedzieć o ostatnim zabiegu. Helena Deeds postanowiła poddać się przeszczepowi włosów, a podczas wywiadu zdradziła, co wywołało tak nagłą decyzję o zmianie.

Miałam zrobiony przeszczep dla mężczyzn, bo mi zaproponowali. Ja za to reprezentuję ich kampanię właśnie we Wrocławiu. A teraz lekarze przylatują do Wrocławia i robią tak, że nie trzeba do Turcji latać. […] Teraz będę miała niższe czoło- opowiadała celebrytka.

Helena Deeds o pożarach w Ameryce: „Płakałam, nie spałam i modliłam się” (WIDEO)

Dodała także, że poddała się zabiegowi tuż po przyjeździe do Polski w połowie grudnia. Nie ukrywa, że ma nadzieję, że do następnych świąt Bożego Narodzenia będzie miała okazję pochwalić się spektakularnym efektem. Mimo iż Helena otrzymała przeszczep włosów w barterze, to zdradziła niektóre ceny włosowych zabiegów.

Tam od razu można zostać dzień czy dwa, czy trzy i z wyżywieniem. […] To są różne pakiety, ale teraz jest jeden rok chyba za 17 000 złotych. I to też zależy ile włosów z tyłu biorą naprzód do przeszczepu – mówiła Helena Deeds.

Helena Deeds ujawnia, ile zarabia ze sprzedaży domów w USA (WIDEO)

Opowiedziała także, że mężczyznom zdecydowanie łatwiej jest poddać się temu zabiegowi. Głównie przez to, że często włosy do przeszczepu pobierane są z brody, a nie tak jak u kobiet z włosów z tylnej części głowy.

Mężczyzna ma lepiej, bo jak nie ma z tyłu włosów, to mogą z brody wziąć, a my nie mamy – skwitowała krótko celebrytka.

Zobacz całe wideo poniżej: