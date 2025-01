Zawodowo zajmowała się także nieruchomościami i osiągała wielkie sukcesy jako agentka nieruchomości. Teraz w związku z pożarami w Los Angeles przebywa w Polsce i na ten moment nie planuje szybko wrócić do Malibu, gdzie ma swoją willę.

Helena Deeds o pożarach w Ameryce: „Płakałam, nie spałam i modliłam się” (WIDEO)

Ostatnio jednym z głośniejszych tematów i wielu spekulacji były wybory USA, podczas których nowym prezydentem został Donald Trump. Zapytaliśmy Helenę Deeds, czy cieszy się z wyboru Amerykanów. Celebrytka wyznała, że jest to najlepszy wybór, jaki mogło podjąć społeczeństwo. Stwierdziła, że wiąże ogromne nadzieje z nowymi rządami w USA.

Uwielbiam. Gdyby on teraz nie wygrał, Ameryka mogłaby się zamknąć. To, co się działo w ostatnich 4 latach, to przechodzi pojęcie ludzkie. […] Amerykanie nie dawali rady żyć. […] Przez 4 lata, jak oni zniszczyli Amerykę, to Trump będzie miał bardzo ciężko to naprawić. Polacy się obawiają, […] ale w Ameryce nie dało już się żyć. […] 70% Amerykanów głosowało na Trumpa – opowiadała Helena Deeds.