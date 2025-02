Internauci odkryli kim jest nowa partnerka Akopa Szostaka! ,,Wziąłeś się za kobietę z dzieckiem?!"

Choć Akop przez długi czas twierdził, że nie jest gotowy na nową relację, życie miało wobec niego inne plany. Kilka dni temu potwierdził, że w jego życiu pojawiła się nowa kobieta, jednak nie chciał zdradzać szczegółów. Internauci jednak szybko wzięli sprawy w swoje ręce – analizując zdjęcia, doszli do wniosku, że nową partnerką Akopa jest Magda Orzech, Mistrzyni Polski Bikini Fitness.

https://www.kozaczek.pl/akop-szostak-zakochany-po-rozstaniu-z-sylwia-ma-juz-nowa-partnerke/

Internauci odkryli kim jest nowa partnerka Akopa Szostaka!

Kilka dni przed Walentynkami Akop potwierdził, że w jego życiu pojawiła się nowa kobieta. Nie zdradził jednak jej tożsamości, twierdząc, że nie czuje jeszcze potrzeby dzielenia się szczegółami ze światem.

Nie trzeba było długo czekać – fani szybko zaczęli analizować każde zdjęcie na jego profilu. Pierwsze podejrzenia padły na tajemnicze czerwone paznokcie widoczne w tle jego zdjęć. Potem sprawy potoczyły się błyskawicznie. Na Instagramie Magdy Orzech pojawiło się niewinne zdjęcie ze śniadania, ale to, co zauważyli internauci, mówiło więcej niż tysiąc słów. Męskie dłonie z charakterystycznymi tatuażami… które idealnie pasują do tych, jakie ma Akop.

Akop Szostak pisze o swojej samotności: „Ten rok był najtrudniejszym, z jakim kiedykolwiek przyszło mi się zmierzyć”

Magda Orzech to nie tylko zawodniczka Bikini Fitness, ale też trenerka personalna i specjalistka od psychodietetyki. Całe życie poświęciła sportowi, a jej Instagram pełen jest nagrań z wymagających treningów. Nic więc dziwnego, że z Akopem od razu znaleźli wspólny język.

Gdy sprawa zaczęła nabierać tempa, pojawiły się pierwsze kontrowersje. Część fanów była zachwycona nową miłością trenera, ale nie zabrakło i tych, którzy postanowili… moralizować. W komentarzach pod jednym z jego postów zaczęły pojawiać się dziwne insynuacje. „Wziąłeś się za kobietę z dzieckiem?!” – napisał jeden z internautów, wywołując niezłą burzę.

Sportowiec nie wytrzymał i postanowił ostro odpowiedzieć na przytyki. Zdementował plotki, jakoby jego nowa partnerka była samotną matką, ale jednocześnie dał do zrozumienia, że nawet gdyby tak było, to absolutnie nie ma w tym nic złego.

Wiadomo, co dalej ze sprawą kolacji z Akopem Szostakiem z WOŚP. Kobieta nękała go telefonami…

,,Jestem w szoku, że ktoś w ogóle może coś takiego powiedzieć „— skwitował Szostak, stanowczo broniąc kobiet, które samotnie wychowują dzieci.

Wygląda więc na to, że nowa relacja Akopa od razu stała się gorącym tematem, a internauci nie zamierzają mu odpuścić. Czy trener będzie teraz bardziej ostrożny z tym, co pokazuje w social mediach? A może już niedługo zobaczymy ich pierwsze wspólne zdjęcie?