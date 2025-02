Akop Szostak nie jest już do wzięcia! Po głośnym rozstaniu z Sylwią Szostak, influencer fitnessowy znów jest zakochany! Sam potwierdził radosne wieści na Instagramie, ale… tajemniczo milczy na temat nowej ukochanej!

Krótko po rozwodzie trener fitness nie jest już singlem! Kto skradł jego serce?

Przypomnijmy, że Akop i Sylwia przez lata uchodzili za jedną z najbardziej inspirujących par w polskim fitnessie. Ich związek wydawał się idealny, ale w marcu 2024 roku ogłosili rozstanie po 10 latach małżeństwa. Para próbowała się pogodzić i trzy miesiące później wyjechali do Paryża by, jak poinformowali obserwatorów, uratować swój związek. Jednak ostatecznie wszystko zakończyło się w listopadzie, kiedy to Akop złożył oficjalny pozew o rozwód.

Od tamtej pory trener fitness unikał tematów sercowych, aż do teraz… Nagle ogłosił, że znów jest zajęty!

Wszystko zaczęło się podczas Q&A na Instagramie. Jedna z fanek wprost zaproponowała Akopowi randkę.

Dziękuję, ale mam już z kim iść – odpisał Szostak.

Obserwatorzy natychmiast zaczęli zasypywać go pytaniami o nową wybrankę. A on? Nie wytrzymał presji i otwarcie przyznał:

Odpowiadając na liczne pytania, które otrzymałem wczoraj- tak, spotykam się z kimś – napisał, w odpowiedzi na Q&A na Instagramie

Niestety, trener nie zamierza jeszcze ujawniać tożsamości swojej nowej miłości. W swoim wpisie podkreślił, że na razie nie chce dzielić się szczegółami i woli cieszyć się tym związkiem z dala od medialnego szumu. ,,Na ten moment nie czuję potrzeby, by zdradzać, kto to jest. Jest mi dobrze tak, jak jest, i chcę, aby tak pozostało”– dodał tajemniczo.

Jeszcze niedawno Szostak przeżywał trudne chwile po rozwodzie z Sylwią, a teraz wygląda na to, że znalazł nową miłość szybciej, niż ktokolwiek przypuszczał!